Popełniła błąd z soczewkami. Jej rogówka została dosłownie "zjedzona"

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

To miał być zwykły dzień pracy w stajni, ale zamiast tego zakończył się dramatem, który może kosztować 47-letnią Brytyjkę wzrok. Po przypadkowym kontakcie oka z wodą i błotem kobieta zachorowała na niezwykle rzadkie zakażenie wywołane przez mikroskopijnego pierwotniaka. Dziś lekarze walczą o uratowanie jej oka, a sama pacjentka apeluje do osób noszących soczewki kontaktowe, by nie lekceważyły podstawowych zasad higieny.

Zbliżenie na oko z brązową tęczówką, na które zakładana jest przezroczysta soczewka kontaktowa.
Soczewki kontaktowe to alternatywa dla wszystkich, którzy chcą uwolnić się od okularów. Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach123RF/PICSEL

Pewnego dnia podczas sprzątania stajni Emma Marsden przewróciła się do taczki wypełnionej wodą i błotem. Chcąc jak najszybciej się oczyścić, umyła twarz wodą z kranu, zapominając o zdjęciu soczewek kontaktowych, co zrobiła dopiero wieczorem. Kilka dni później zaczęła zaś doświadczać niepokojących objawów - odczuwała narastający, bardzo silny ból prawego oka, a jednocześnie zaczęła stopniowo tracić wzrok.

Pasożyt wykorzystał soczewki

W efekcie trafiła do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali zapalenie rogówki wywołane przez akantamebę (Acanthamoeba keratitis), a dodatkowo stwierdzono u niej grzybicze zakażenie rogówki, które prawdopodobnie było skutkiem kontaktu z błotem. Akantameby to wolno żyjące pierwotniaki występujące powszechnie w wodzie, glebie i ziemi, zwykle nie stanowią zagrożenia dla człowieka, jednak po przedostaniu się do oka mogą zaatakować rogówkę, przezroczystą tkankę znajdującą się na jego powierzchni.

Najbardziej narażeni są użytkownicy soczewek kontaktowych, które mogą zatrzymywać drobnoustroje przy rogówce, a także powodować mikrouszkodzenia, które ułatwiają rozwój infekcji. Choroba należy do rzadkich, w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się około 1500 przypadków rocznie, jednak zdecydowana większość zachorowań dotyczy właśnie osób noszących soczewki kontaktowe.

Infekcja uszkodziła rogówkę

Mimo wdrożonego leczenia stan oka kobiety nadal się pogarszał, a lekarze odkryli, że zakażenie doprowadziło do perforacji rogówki, czyli powstania w niej otworu. Aby zwiększyć szanse na wygojenie uszkodzenia, zdecydowano się tymczasowo zszyć powiekę chorego oka.

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Paula Drechsler

Przez kilka tygodni kobieta praktycznie nie mogła opuszczać domu i z powodu silnej nadwrażliwości na światło przebywała niemal wyłącznie w zaciemnionym pomieszczeniu. Obecnie pozostaje pod stałą opieką specjalistów i musi zakraplać oko co dwie godziny. Lekarze oceniają, że w przyszłości najprawdopodobniej będzie potrzebowała przeszczepu rogówki, jednak zabieg będzie można rozważyć dopiero po całkowitym wyleczeniu infekcji.

Dlatego, choć zakażenia wywołane przez akantameby należą do rzadkości, użytkownicy soczewek powinni pamiętać o kilku prostych zasadach. Eksperci zalecają, aby przed prysznicem, pływaniem czy nawet myciem twarzy zawsze zdejmować soczewki kontaktowe. Ważne jest także dokładne mycie rąk przed ich zakładaniem, używanie wyłącznie specjalnych płynów do pielęgnacji oraz unikanie kontaktu soczewek z wodą z kranu.

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