W skrócie Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego stworzyli interaktywny atlas genomowy, który pozwala sprawdzić wpływ niemal 12 tys. genów na ludzkie komórki macierzyste.

Narzędzie wykorzystuje technologię CRISPRi do manipulowania genami, co pozwala na szybszą analizę ich funkcji bez konieczności prowadzenia długotrwałych eksperymentów.

Dostępna online mapa wspiera medycynę regeneracyjną i modelowanie chorób, oferując skuteczną alternatywę dla czasochłonnych testów przeprowadzanych na zwierzętach.

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Przełomowa mapa ludzkiego genomu. Narzędzie zmieni medycynę

Zrozumienie ludzkiego organizmu na najbardziej podstawowym poziomie wymaga czegoś więcej niż tylko znajomości przenoszonych genów. Naukowcy muszą również zobaczyć, jak te geny faktycznie działają, włączając się i wyłączając, aby kształtować komórki budujące nasze tkanki i narządy. To zrozumienie rozwijało się wolno, ponieważ sama złożoność DNA przewyższała dostępne narzędzia badawcze. Nowa inicjatywa mapowania genomicznego znacząco zmniejsza tę lukę.

Najbardziej przełomowym osiągnięciem w tej dziedzinie pozostaje Human Genome Project - 13-letnie przedsięwzięcie, które zmapowało nasz cały kod genetyczny i zapoczątkowało nową erę medycyny personalizowanej, zakończone w 2003 r. Mapowanie nie zatrzymało się jednak na tym etapie.

W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Nature Biotechnology" międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UCSD) pomyślnie stworzył "mapę referencyjną na skalę genomu", aby śledzić, jak poszczególne geny kontrolują ludzkie komórki macierzyste. Ta mapa z otwartym dostępem pomoże naukowcom szybko tworzyć wirtualne modele komórkowe i znacząco przyspieszy badania nad różnymi chorobami.

"Wygenerowana przez nas mapa działa jak silnik hipotez - jest punktem wyjścia do tego, co dany gen robi i które geny warto badać jako cele do napędzania różnicowania w interesujące nas stany komórkowe. Naukowcy mogą jej używać, by sprawdzać funkcje genów i budować w oparciu o nie hipotezy, zamiast musieć samodzielnie prowadzić eksperymenty" - mówi Yesh Doctor, doktorant na UCSD i współautor pracy.

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Potęga komórek macierzystych. Jak powstał cyfrowy atlas genomu?

Ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (IPSC) należą do najpotężniejszych narzędzi we współczesnej biologii. Powstają przez przeprogramowanie zwykłych komórek dorosłych z powrotem do elastycznego stanu przypominającego stan embrionalny, a następnie można je skłonić do przekształcenia się w niemal każdy typ komórek w ciele: neurony, mięsień sercowy, tkankę siatkówki, oczy i wiele innych.

Ta wszechstronność czyni je niezbędnymi w medycynie regeneracyjnej, testowaniu leków i modelowaniu chorób, ponieważ badacze mogą hodować w szalce komórki specyficzne dla danego pacjenta i badać choroby bez inwazyjnych procedur.

Rozwiń

Mimo ogromnego potencjału instrukcje genetyczne rządzące transformacją tych komórek pozostawały w dużej mierze nieznane. Nowa mapa to zmienia, dając naukowcom kompleksowy punkt odniesienia do identyfikacji genów napędzających konkretne rezultaty komórkowe i dramatycznie przyspieszając drogę od odkrycia laboratoryjnego do zastosowania terapeutycznego.

Aby stworzyć tę mapę, naukowcy wykorzystali technikę zwaną interferencją CRISPR (CRISPRi), by tymczasowo wyłączać i włączać określone geny bez ich trwałego wycinania lub modyfikowania. Zespół powtórzył ten proces z 11.692 ekspresowanymi genami w ponad 2,5 mln pojedynczych komórek. Badacze pogrupowali geny na podstawie cech molekularnych i funkcji, a także dokonali własnych odkryć, w tym izolacji genów metabolicznych i samoodnowy, które wcześniej pozostawały ukryte.

"Efektem jest rodzaj atlasu referencyjnego. To sposób na sprawdzenie, co zaburzenie prawie dowolnego genu robi z zachowaniem komórki macierzystej, mierzonym tutaj jako wpływ na jej cały transkryptom" - dodaje prof. Prashant Mali z UCSD, jeden ze współautorów.

Nowe możliwości dla nauki i medycyny

Dzięki atlasowi genomu badacze nie muszą już spędzać miesięcy ani lat na przeprowadzaniu eksperymentów, aby dowiedzieć się, co robi pojedynczy gen wewnątrz komórki macierzystej. Zamiast tego mogą skonsultować się z mapą, szybciej formułować hipotezy i sprawniej przechodzić do interwencji.

Mapa klastrów - jedno z narzędzi analitycznych atlasu genomu, dostępnych online w GitHub Nourreddine, S. et al. materiał zewnętrzny

Mapa może pomóc naukowcom zidentyfikować czynnik genetyczny stojący za chorobą zwyrodnieniową, prowadzić selekcję kandydatów na leki bez testów na zwierzętach albo hodować tkanki zastępcze dla pacjentów, którzy obecnie nie mają opcji leczenia. W dziedzinie, w której przełomy tradycyjnie wymagały lat mozolnych prób i błędów, narzędzie sprowadzające te poszukiwania do paru kliknięć w wyszukiwarce może okazać się rewolucją.

Atlas jest otwarty i udostępniony dla społeczności naukowej, oferując różnorodne narzędzia do analiz. Można go znaleźć w GitHub pod nazwą "KOLF2.1J Perturb-Seq Atlas".

Źródła:

Nourreddine, S., Doctor, Y., Dailamy, A. et al. A genome-scale CRISPRi perturbation atlas of human induced pluripotent stem cells. Nat Biotechnol (2026). DOI: 10.1038/s41587-026-03199-w Orf, D. Scientists Just Created a Genetic Dictionary. It Could Completely Rewrite the Future of Medicine. Popular Mechanics (2026). Labios, L. Open-Access Genetic Map Provides Reference for What Almost Every Stem Cell Gene Does. UC San Diego - Today (2026).



