W skrócie Naukowcy z Feinstein Institutes opracowali pierwszą tak szczegółową, trójwymiarową mapę ludzkiego nerwu błędnego, kluczowej struktury łączącej mózg z wieloma narządami w ciele.

Zespół badaczy przeanalizował 60 nerwów od 30 dawców przy użyciu mikrotomografii i AI, co pozwoliło na precyzyjne sklasyfikowanie struktury włókien nerwowych.

Nowe dane wspierają rozwój medycyny bioelektronicznej i projektowanie precyzyjnych terapii neuromodulacyjnych dla pacjentów z padaczką, udarami oraz chorobami autoimmunologicznymi.

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Naukowcy stworzyli kompleksową mapę nerwu błędnego

Nerw błędny (nerw X, nervus vagus) biegnie przez ludzkie ciało jak rozbudowana sieć autostrad, przesyłając impulsy z mózgu do serca, płuc oraz układu pokarmowego i z powrotem. Choć odgrywa kluczową rolę w regulacji oddechu, tętna, trawienia i stresu (co dokładnie tłumaczy teoria poliwagalna), badacze przez długi czas mieli trudności z dokładnym odwzorowaniem jego struktury anatomicznej.

Sytuacja uległa zmianie dzięki amerykańskim naukowcom, którzy opracowali pierwszą tak kompleksową mapę ludzkiego nerwu błędnego. Odtworzyli oni przebieg tysięcy pojedynczych włókien nerwowych od dolnej części pnia mózgu aż do najważniejszych narządów. Analizy te mogą pomóc w dokładniejszym stymulowaniu nerwu w ramach leczenia padaczki, udarów czy chorób zapalnych.

Obecne terapie wykorzystują elektrody wszczepiane w klatce piersiowej lub szyi, które wysyłają sygnały np. hamujące napady padaczkowe czy uśmierzające ból. Nerw błędny jest jednak wyjątkowo zawiłą siecią. Po rozdzieleniu się na główną prawą i lewą gałąź wypuszcza drobniejsze odgałęzienia zbudowane z pęczków nerwowych prowadzących do organów w całym ciele. Ta złożoność utrudniała dotąd izolowanie konkretnych włókien oraz zrozumienie skutków ich stymulacji w danym punkcie.

"Umieszczamy elektrodę na nerwie błędnym i rzeczy się dzieją. Ale dlaczego te rzeczy dzieją się w ten określony sposób?" - pyta dr Stavros Zanos, lekarz i naukowiec z Feinstein Institutes for Medical Research w Nowym Jorku, który kierował projektem. "Nie mieliśmy pojęcia, zaglądaliśmy do literatury i tam tego nie było".

Mapowanie z użyciem wielu metod obrazowania i sztucznej inteligencji

Projekt REVA (Reconstructing Vagal Anatomy) został zrealizowany dzięki dotacji w wysokości 6,7 mln USD od National Institutes of Health (NIH) w ramach programu SPARC oraz wsparciu filantropijnemu. Zbiór danych obejmujący analizę 60 nerwów pozyskanych w ciągu 3 lat udostępniono publicznie na platformie SPARC Science. Zasób ten oferuje trójwymiarowy wgląd w mikroskopową anatomię nerwu błędnego przy użyciu zaawansowanych technik obrazowania.

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Aby zbudować tak szczegółową mapę, dr Zanos wraz z zespołem przeanalizowali 30 par lewych i prawych nerwów błędnych pobranych od 30 ludzkich dawców. Wypreparowane tkanki poddano najpierw badaniu ultrasonograficznemu, co pozwoliło uchwycić ich ogólną budowę anatomiczną. Następnie zastosowano mikrotomografię komputerową (micro-CT), by prześledzić przebieg włókien w skali mikro.

W kolejnym etapie badacze wykonali tysiące cienkich przekrojów poprzecznych i poddali je działaniu przeciwciał wiążących się z konkretnymi białkami, co wybarwiło je na różne kolory. Zabieg ten wyeksponował włókna przenoszące określone neuroprzekaźniki, dając wgląd w ich funkcje oraz organy, z którymi się łączą.

Model uczenia maszynowego sztucznej inteligencji (AI) przeanalizował uzyskane obrazy i przypisał pojedyncze włókna do odpowiednich klas funkcjonalnych. Pozwoliło to m.in. odróżnić włókna czuciowe (przesyłające sygnały z narządów do mózgu) od włókien ruchowych (sterujących odruchowymi skurczami mięśni).

Nowe dane zmienią medycynę bioelektroniczną

"Rozmiar i wysoka rozdzielczość nowej mapy pokazują ogromny potencjał" - ocenia dr Ju Young Lee z Amsterdam University Medical Center. Neuronaukowczyni zauważa, że mapowanie z użyciem wielu metod daje pełniejszą perspektywę na strukturę i funkcje nerwów, powołując się na własne prace nad nerwami czuciowymi łechtaczki, które ujawniły znacznie bardziej rozbudowane odgałęzienia, niż wcześniej sądzono.

Z kolei dr Enrico Ravagli, inżynier biomedyczny z University College London, zaznacza, że mapa pomoże ulepszyć modele komputerowe sterujące elektrostymulacją, choć układ nerwu różni się u poszczególnych osób. Jak jednak dodaje dr Zanos, wzorzec ten pomoże lepiej zrozumieć zmienność osobniczą i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektórzy pacjenci reagują na leczenie, a inni nie.

"Ten zestaw danych odzwierciedla duży krok naprzód w medycynie bioelektronicznej, oferując jak dotąd najbardziej szczegółową rekonstrukcję anatomiczną ludzkiego nerwu błędnego. Po raz pierwszy możemy zwizualizować skomplikowaną architekturę nerwu błędnego u ludzi, co pozwoli nam projektować bardziej precyzyjne, efektywne i bezpieczne terapie oraz urządzenia neuromodulacyjne" - podsuowuje dr Zanos. Pomoże to skuteczniej leczyć m.in. pacjentów z padaczką, po udarach czy z chorobami autoimmunologicznymi. Jego zespół planuje również publikację artykułu naukowego oraz dokończenie interaktywnej mapy 3D.

Źródła:

Patterson M. Major highway of the human nervous system gets a complete road map. Science (2026). DOI: 10.1126/science.z5r6v9y Mosher Allen J. Feinstein Institutes makes publicly available world's first comprehensive human vagus nerve maps solidifying decades of leadership in bioelectronic medicine. Feinstein Institutes for Medical Research Northwell Health (2026). Rivera S. Researchers complete first-of-its-kind vagus nerve anatomical map. Medical Design & Outsourcing (2026).