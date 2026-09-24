Bioniczna ręka wszczepiona bezpośrednio w kość. Przełom w medycynie

Lekarze w Stanach Zjednoczonych chcą wszczepić pacjentowi protezę ręki, która będzie połączona bezpośrednio z kością, mięśniami i nerwami. Mężczyzna z okolic Chicago będzie pierwszą osobą w USA, która otrzyma taką bioniczną rękę. Zaawansowana proteza umożliwi mu sterowanie za pomocą własnych sygnałów neuronalnych oraz w czasie rzeczywistym przekaże informacje zwrotne.

Pacjent stracił lewą rękę w wypadku w 2016 roku. W lipcu bieżącego roku przeszedł ośmiogodzinną operację w Northwestern Memorial Hospital. Chirurdzy wszczepili mu tytanowy element w kość ramienną oraz umieścili elektrody na mięśniach i wokół nerwów. Teraz organizm mężczyzny musi przystosować się do implantu. Nie otrzymał on jeszcze właściwej protezy, przechodzi obecnie rekonwalescencję.

Koniec z tradycyjnymi lejowymi protezami. Amerykanie testują innowacyjny system e-OPRA

Osseointegracja to technika, w której metalowy implant jest zakotwiczony w kości resztkowej pacjenta. W ciągu kilku miesięcy kość wrasta w powierzchnię implantu, czyniąc go strukturalnym przedłużeniem szkieletu. Następnie drugi element przechodzi przez skórę, umożliwiając protezie bezpośrednie przymocowanie do kości. Eliminuje się dzięki temu tradycyjne leje obejmujące kikut, które powodują dyskomfort, złe dopasowanie i ograniczony zakres ruchu.

System e-OPRA (Enhanced Osseoanchored Prostheses for the Rehabilitation of Amputees) opiera się na tym fundamencie, kierując sygnały przez ten sam implant. Elektrody umieszczone na mięśniach rejestrują aktywność elektryczną powstającą, gdy osoba zamierza wykonać ruch, a sygnały te są dekodowane w celu sterowania protezą. Z kolei elektrody umieszczone wokół nerwów obwodowych dostarczają stymulację, która wywołuje odczucia postrzegane jako pochodzące z utraconej kończyny.

- Chodzi tu o interfejs, a nie o ramię. System e-OPRA rozwiązuje jednocześnie dwa najtrudniejsze problemy w tej dziedzinie. Mocuje protezę bezpośrednio do szkieletu, co całkowicie eliminuje konieczność stosowania leja protezowego, a elektrody umieszcza na mięśniach i wokół nerwów - tam, gdzie sygnały są czyste, stabilne i mogą przepływać w obu kierunkach - powiedział kierujący projektem dr Levi Hargrove, dyrektor Regenstein Foundation Center for Bionic Medicine w Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Docelowo w badaniu weźmie udział ośmiu uczestników.

Zespół badawczy może już rejestrować sygnały mięśniowe z wszczepionych elektrod - sygnały, które ostatecznie będą sterować protezą. W nadchodzących miesiącach mężczyzna rozpocznie rehabilitację i trening z bioniczną ręką. Badanie ma zakończyć się w 2030 roku.



