Badanie przeprowadzili naukowcy z University College London (UCL), analizując dane 2759 uczestników brytyjskiego projektu badawczego śledzącego zdrowie osób urodzonych w 1946 roku. Dochody gospodarstw domowych były oceniane, gdy uczestnicy mieli 26, 43 i 53 lata. Za osoby żyjące w przewlekłym ubóstwie uznano takie, które co najmniej dwukrotnie znaleźli się w grupie 20% gospodarstw o najniższych dochodach.

Badacze uwzględnili również trudności z opłacaniem rachunków czy codziennym utrzymaniem. Wyniki pokazały, że osoby doświadczające długotrwałych problemów finansowych osiągały słabsze wyniki w testach sprawdzających pamięć, uwagę i inne funkcje poznawcze już około 53. roku życia.

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Mózg starzeje się szybciej

Jeszcze ciekawsze okazały się wyniki badań obrazowych wykonanych u części uczestników między 69. a 71. rokiem życia. Osoby o niższych dochodach wykazywały wyraźne oznaki gorszej kondycji mózgu. Naukowcy podkreślają jednak, że nie chodzi o pojedyncze epizody finansowych kłopotów - największy wpływ miało nagromadzenie trudności przez wiele lat, co sugeruje, że przewlekły stres może stopniowo osłabiać mechanizmy odpowiedzialne za koncentrację, podejmowanie decyzji i pamięć.

Analiza wykazała, że zależność była szczególnie silna u mężczyzn, osób wychowujących się w mniej uprzywilejowanych warunkach oraz uczestników posiadających wariant genu zwiększający ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Zdaniem autorów przewlekły stres związany z niepewnością finansową może przeciążać układy odpowiedzialne za przetwarzanie informacji. Taki stan utrzymujący się przez lata może prowadzić do stopniowego pogarszania funkcji poznawczych.

Walka z ubóstwem może chronić przed demencją

Autorzy pracy podkreślają, że wyniki mają znaczenie nie tylko dla medycyny, ale także dla polityki społecznej. Ich zdaniem ograniczanie ubóstwa i wspieranie gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji może w przyszłości zmniejszyć liczbę przypadków demencji.

Eksperci przypominają, że choć nie istnieje pewny sposób zapobiegania chorobom otępiennym, coraz więcej badań wskazuje, że nawet około 45 proc. przypadków demencji może mieć związek z czynnikami, na które można wpływać. Oprócz zdrowego stylu życia coraz większe znaczenie przypisuje się również warunkom społecznym i ekonomicznym, które kształtują zdrowie naszego mózgu przez całe życie.