Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Birmingham we współpracy z firmą diagnostyczną Nonacus objęło 964 pacjentów z siedmiu ośrodków urologicznych NHS. Byli to chorzy kierowani na pilną diagnostykę z powodu krwiomoczu, a wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie "European Urology Oncology".

Próbka moczu zamiast nieprzyjemnego badania

Obecnie jednym z podstawowych badań stosowanych przy podejrzeniu raka pęcherza jest cystoskopia. Podczas zabiegu lekarz wprowadza przez cewkę moczową cienki instrument wyposażony w kamerę, aby obejrzeć wnętrze pęcherza. Badanie jest inwazyjne i wymaga wizyty w placówce medycznej.

GALEAS Bladder może być dodatkowym narzędziem pozwalającym zdecydować, którzy pacjenci powinni zostać poddani pilnej cystoskopii, a u których można rozważyć odroczenie badania. Test wykorzystuje materiał genetyczny znajdujący się w moczu i poszukuje zmian w 23 genach związanych z rakiem pęcherza. Łącznie analizowanych jest ponad 450 mutacji.

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W badaniu u 77 spośród 964 pacjentów potwierdzono raka pęcherza. Test wskazał 71 z 77 przypadków, czyli 92,2 proc. Jego swoistość wyniosła 92 proc., natomiast ujemna wartość predykcyjna sięgnęła 99,3 proc. Jeszcze lepsze rezultaty uzyskano w przypadku bardziej agresywnych postaci choroby. Test wykrył wszystkie 17 przypadków raka naciekającego mięśniówkę pęcherza, a także 35 z 36 nowotworów wysokiego stopnia złośliwości. Oznacza to odpowiednio 100 i 97,2 proc. skuteczności w tych grupach.

Tysiące pacjentów mogłyby uniknąć cystoskopii

Naukowcy sprawdzili również, jak zastosowanie testu mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Według ich analizy wykorzystanie GALEAS Bladder do kwalifikowania pacjentów do cystoskopii mogłoby przy najbardziej zachowawczym progu ograniczyć liczbę pilnych badań o około 730 na każde 1000 osób, bez pogorszenia ogólnej korzyści klinicznej.

Nie oznacza to jednak, że test może już całkowicie zastąpić cystoskopię. Jego rolą jest przede wszystkim wsparcie decyzji diagnostycznej. Dodatni wynik może wskazywać na konieczność szybkiego wykonania cystoskopii, natomiast ujemny może pozwolić na odroczenie tego badania w odpowiednio dobranych przypadkach.



