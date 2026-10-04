W skrócie Naukowcy przeanalizowali ponad 9,8 mln wyników badań krwi i sugerują, że w wielu przypadkach wielogodzinny post przed pobraniem próbki nie jest konieczny dla wiarygodności.

Z analizy opublikowanej w JAMA Internal Medicine wynika, że tylko 10 ze 121 badanych parametrów, takich jak glukoza czy trójglicerydy, istotnie zmienia się w zależności od posiłku.

Mimo wyników badań, w Polsce nadal obowiązują standardowe zalecenia dotyczące bycia na czczo, a pacjenci powinni każdorazowo stosować się do wytycznych lekarza lub laboratorium.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Z badaniem krwi miała styczność chyba większość Polaków. I pewnie też, podobnie jak ja, przychodziliście na takie badania na czczo. Wieczorem kolacja, a rano żadnego śniadania. Najczęściej zaleca się 8-12 godzin bez jedzenia, bo posiłek może zmienić część parametrów. Nowe badanie sugeruje jednak, że przy wielu rutynowych badaniach tak długi post może nie być potrzebny.

Koniec głodówki? Nie wszystkie wyniki potrzebują pustego żołądka

Naukowcy przeanalizowali dane ponad 101 tys. dorosłych pacjentów i blisko 9,8 mln wyników badań. Porównali osoby, które przed pobraniem nie jadły krócej niż 8 godzin, pościły 8 do 12 godzin albo ponad 12 godzin. Sprawdzali, czy różnice były na tyle duże, aby mogły mieć znaczenie dla wiarygodności wyniku.

Może cię zainteresuje: Przyroda Naukowcy zbadali jabłka i przecierali oczy ze zdumienia. Wyniki zaskakują Natalia Charkiewicz

Okazało się, że przy większości z 121 analizowanych parametrów czas bez jedzenia miał niewielkie znaczenie. W analizie wyników tych samych osób różnice potwierdzono tylko dla 10 parametrów. Dotyczyły m.in. glukozy, trójglicerydów, GGTP, czyli enzymu związanego m.in. z wątrobą, oraz lipazy, pomagającej oceniać pracę trzustki.

Nasza kompleksowa analiza sugeruje, że na większość rutynowych badań krwi krótkotrwały post ma minimalny wpływ, a post trwający ponad 12 godzin nie wiązał się z istotnymi dodatkowymi różnicami w przypadku żadnego z badanych testów.

Czy w Polsce nadal trzeba iść na czczo na badania krwi?

Na razie tak. Tu się nic nie zmienia. Wyniki jednego badania nie oznaczają, że można zjeść śniadanie przed każdym pobraniem. W Polsce standardowe zalecenia nadal mówią o pobieraniu krwi na czczo, zwykle po 8-12 godzinach bez jedzenia. Dozwolona jest woda, natomiast kawa, herbata czy słodzone napoje mogą zmienić wyniki.

Chyba że lekarz zaleci inaczej. Szczególne znaczenie ma to przy badaniach, których wyniki rzeczywiście zależą od niedawnego posiłku.

Test z anatomii. Tylko mistrz zna odpowiedź na wszystkie pytania. Rozpocznij quiz

Koniec z zasadą "wszyscy muszą pościć"?

Na razie nie, zasada zostaje, ale badanie daje nadzieje na bardziej rozsądnym podejście w przyszłości. Zamiast jednej zasady dla całego pakietu badań można będzie w przyszłości określać, które parametry wymagają wcześniejszego postu, a które nie. Tak, w przyszłości. Jedno, nawet rzetelnie wykonane badanie, to za mało, żeby zmienić całą procedurę.

Tym bardziej nie wolno decydować samodzielnie, kiedy można przyjść na czczo na badanie, a kiedy nie.

Niemniej, wyniki są ważne także praktycznie. Długie niejedzenie bywa uciążliwe, szczególnie dla osób starszych, przyjmujących leki czy źle znoszących pobieranie krwi. Autorzy także nie zalecają ignorowania poleceń lekarza lub laboratorium. Ich zdaniem potrzeba postu powinna być oceniana przede wszystkim pod kątem konkretnego badanego parametru.

Wyniki zostały opublikowane w JAMA Internal Medicine, otwiera się w nowym oknie.



