Badanie objęło 930 dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie stosowali wcześniej leków przeciwcukrzycowych. Wszyscy mieli podwyższony poziom glukozy oraz wskaźnik BMI wynoszący co najmniej 23. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących różne dawki leku lub placebo przez okres 40 tygodni.

Wyraźna poprawa parametrów zdrowotnych

Efekty okazały się wyraźne, u pacjentów przyjmujących retatrutyd poziom HbA1c, czyli kluczowego wskaźnika długoterminowej kontroli glikemii, spadł średnio o 1,7-1,9 punktu procentowego. Dla porównania, w grupie placebo spadek wyniósł około 0,8.

Jeszcze bardziej spektakularne wyniki odnotowano w zakresie redukcji masy ciała. Pacjenci stosujący lek stracili średnio od 11,5 do 15,3 proc. swojej wagi, podczas gdy w grupie kontrolnej było to zaledwie 2,6 proc. Poprawie uległy także inne parametry, w tym poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze.

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Trzy hormony zamiast jednego

Retatrutyd wyróżnia się na tle dostępnych terapii swoim potrójnym mechanizmem działania. Lek naśladuje trzy hormony jelitowe, tj. GLP-1, GIP oraz glukagon, które wspólnie regulują apetyt, poziom glukozy i metabolizm.

To istotna różnica względem popularnych leków opartych wyłącznie na GLP-1 lub jego połączeniu z GIP. Dodanie komponentu aktywującego receptor glukagonu sprawia, że organizm zwiększa wydatkowanie energii, co może tłumaczyć większą skuteczność w redukcji masy ciała.

Działania niepożądane i ograniczenia badań

W trakcie badania odnotowano 14 poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym dwa w grupie placebo. U większości pacjentów działania uboczne miały jednak łagodny lub umiarkowany charakter, ustępowały z czasem i najczęściej dotyczyły układu pokarmowego.

Eksperci podkreślają, że wyniki są bardzo obiecujące, choć konieczne są dalsze badania, szczególnie porównujące nowy lek bezpośrednio z już stosowanymi terapiami. Dr Kath McCullough z Royal College of Physicians oceniła wyniki jako przełomowe:

Dla wielu osób żyjących z cukrzycą i otyłością takie leczenie może być naprawdę przełomowe.

Wyniki wpisują się w wcześniejsze deklaracje producenta, które sugerowały wysoką skuteczność leku w leczeniu otyłości. Trwające badania mają odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności leku. Jeśli kolejne etapy badań potwierdzą obecne wyniki, nowa terapia może stać się jednym z najważniejszych narzędzi w walce z cukrzycą typu 2 i otyłością - schorzeniami, które coraz częściej idą w parze i stanowią jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny.

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