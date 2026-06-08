Przełom w leczeniu depresji? Immunoterapia daje nadzieję pacjentom opornym na leki
Choć współczesna psychiatria dysponuje szerokim wachlarzem leków przeciwdepresyjnych, dla dużej części pacjentów pozostają one niewystarczające. Szacuje się, że nawet co trzeci chory nie reaguje na standardowe terapie oparte na regulacji neuroprzekaźników - to właśnie do tej grupy skierowana jest nowa terapia.
Nowe badania brytyjskich naukowców sugerują, że rozwiązanie problemu lekoopornej depresji może leżeć poza mózgiem, a dokładniej w układzie odpornościowym. Zespół z Uniwersytetu Bristolskiego postanowił sprawdzić, czy tocilizumab - lek stosowany w chorobach autoimmunologicznych, blokujący receptor IL-6R i ograniczający procesy zapalne w organizmie - może pomóc osobom z taką formą depresji.
Małe badanie, ale obiecujące sygnały
Bo to właśnie przewlekły stan zapalny coraz częściej wskazywany jest jako jeden z możliwych czynników wpływających na rozwój zaburzeń psychicznych, w tym depresji. W badaniu wzięło udział 30 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką depresją, którzy nie reagowali na standardowe leki. Przez cztery tygodnie część z nich otrzymywała tocilizumab, a pozostali placebo.
Leczenie dopasowane do biologii
I choć różnice statystyczne między grupami nie były jednoznaczne, co nie dziwi przy tak małej próbie, uczestnicy przyjmujący lek wykazywali wyraźniejszą poprawę w kilku kluczowych obszarach - od nasilenia objawów depresyjnych, przez poziom zmęczenia, po lęk i ogólną jakość życia.
Co więcej, remisję choroby odnotowano u 54 proc. pacjentów w grupie leczonej, wobec 31 proc. w grupie placebo. W praktyce oznacza to potencjalnie większą skuteczność niż w przypadku wielu standardowych leków pierwszego wyboru.
Wyniki są wstępne i wymagają potwierdzenia w większych badaniach, mogą oznaczać istotną zmianę w myśleniu o depresji - nie tylko jako zaburzeniu chemii mózgu, ale także jako chorobie powiązanej z procesami zapalnymi w organizmie.
Nasze badanie przybliża nas do bardziej spersonalizowanego leczenia depresji, w którym terapia jest dopasowana do biologii pacjenta. Pozwoli to dobrać właściwe leczenie dla właściwej osoby we właściwym czasie