Nowe badania brytyjskich naukowców sugerują, że rozwiązanie problemu lekoopornej depresji może leżeć poza mózgiem, a dokładniej w układzie odpornościowym. Zespół z Uniwersytetu Bristolskiego postanowił sprawdzić, czy tocilizumab - lek stosowany w chorobach autoimmunologicznych, blokujący receptor IL-6R i ograniczający procesy zapalne w organizmie - może pomóc osobom z taką formą depresji.

Małe badanie, ale obiecujące sygnały

Bo to właśnie przewlekły stan zapalny coraz częściej wskazywany jest jako jeden z możliwych czynników wpływających na rozwój zaburzeń psychicznych, w tym depresji. W badaniu wzięło udział 30 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką depresją, którzy nie reagowali na standardowe leki. Przez cztery tygodnie część z nich otrzymywała tocilizumab, a pozostali placebo.

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Leczenie dopasowane do biologii

I choć różnice statystyczne między grupami nie były jednoznaczne, co nie dziwi przy tak małej próbie, uczestnicy przyjmujący lek wykazywali wyraźniejszą poprawę w kilku kluczowych obszarach - od nasilenia objawów depresyjnych, przez poziom zmęczenia, po lęk i ogólną jakość życia.

Co więcej, remisję choroby odnotowano u 54 proc. pacjentów w grupie leczonej, wobec 31 proc. w grupie placebo. W praktyce oznacza to potencjalnie większą skuteczność niż w przypadku wielu standardowych leków pierwszego wyboru.

Wyniki są wstępne i wymagają potwierdzenia w większych badaniach, mogą oznaczać istotną zmianę w myśleniu o depresji - nie tylko jako zaburzeniu chemii mózgu, ale także jako chorobie powiązanej z procesami zapalnymi w organizmie.

Nasze badanie przybliża nas do bardziej spersonalizowanego leczenia depresji, w którym terapia jest dopasowana do biologii pacjenta. Pozwoli to dobrać właściwe leczenie dla właściwej osoby we właściwym czasie





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