Zespół badawczy University of Colorado Boulder pracuje nad technologią, która może pozwolić organizmowi na samodzielną regenerację stawów. Kluczowym elementem jest specjalnie zaprojektowany system powolnego uwalniania leków, podawany w formie jednego zastrzyku bezpośrednio do uszkodzonego stawu. Mechanizm ten nie tylko łagodzi objawy, ale ma "przekonywać" komórki organizmu do odbudowy chrząstki i tkanki kostnej w ciągu kilku tygodni.

W dwa lata przeszliśmy od śmiałej idei do terapii, które w modelach zwierzęcych odwracają osteoartrozę

Bez bólu, bez operacji

W przeciwieństwie do obecnych metod leczenia, które skupiają się głównie na łagodzeniu bólu lub zastępowaniu stawu implantem, nowa technologia ma aktywować naturalne mechanizmy naprawcze organizmu. Drugim rozwijanym przez badaczy rozwiązaniem jest tzw. iniekcyjny implant, który po podaniu tworzy strukturę wspierającą odbudowę chrząstki i przyciąga komórki regeneracyjne.

Kolejny etap: testy bezpieczeństwa

Naukowcy podkreślają, że osteoartroza rozwija się stopniowo, od lekkiego ubytku chrząstki aż po zaawansowane stadium, w którym kości stykają się bezpośrednio, powodując silny ból, stan zapalny i ograniczenie ruchu. Nowe terapie mają być dopasowane do różnych etapów choroby, co może w przyszłości zastąpić dzisiejszy wybór między operacją wymiany stawu a farmakologicznym leczeniem objawowym.

Dziś wielu pacjentów ma bardzo ograniczone możliwości - albo duży zabieg chirurgiczny, albo brak realnej terapii

Po zakończeniu pierwszej fazy badań na zwierzętach zespół przygotowuje się do kolejnego etapu, czyli analiz toksykologicznych i bezpieczeństwa. To kluczowy krok przed rozpoczęciem badań klinicznych na ludziach, które mogą ruszyć w ciągu około 18 miesięcy. Projekt jest finansowany przez program NITRO w ramach agencji ARPA-H, amerykańskiej instytucji wspierającej przełomowe technologie medyczne. Badacze podkreślają, że ich celem nie jest jedynie spowolnienie choroby, ale jej realne odwrócenie. Jak podsumowuje Alicia Jackson z ARPA-H, przyszłość medycyny ma pozwolić ludziom żyć bez chronicznego bólu, operacji i utraty mobilności.

