Spis treści: Nowy lek na raka trzustki już zatwierdzony w Europie Daraxonrasib. Przełom w leczeniu raka trzustki Tak wyglądały badania nad lekiem. Zaskakujące efekty

Nowy lek na raka trzustki już zatwierdzony w Europie

Komisja Europejska 16 listopada 2026 r. dopuściła do obrotu w UE lek Rasonque (daraksonrasyb). Z nowej terapii mogą skorzystać dorośli z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki po wcześniejszej terapii systemowej. Lek uzyskał 10-letnią wyłączność rynkową w leczeniu raka trzustki.

Nie oznacza to natychmiastowego dopuszczenia nowej substancji do sprzedaży. Teraz w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, rozpoczynają się negocjacje refundacyjne. Możliwa jest sytuacja, w której lek będzie zarejestrowany w całej Unii Europejskiej, ale pacjenci w Niemczech, Francji czy Polsce otrzymają do niego refundowany dostęp w różnych terminach.

W USA lek został zatwierdzony przez FDA 26 sierpnia 2026 r. Tam również terapia dotyczy dorosłych pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki. Za oceanem z terapii mogą skorzystać chorzy po leczeniu systemowym lub tacy, którzy nie kwalifikują się do wielolekowej chemioterapii. W Stanach dawka leku wynosi 300 mg na dobę.

Daraxonrasib. Przełom w leczeniu raka trzustki

Daraxonrasib został opracowany do leczenia nowotworów napędzanych mutacjami białka KRAS. To właśnie te mutacje występują w ponad 90 proc. przypadków raka trzustki i odpowiadają za niekontrolowany wzrost komórek nowotworowych. Naukowcy uznają KRAS za jeden z najtrudniejszych celów terapii, dlatego skuteczne zablokowanie jego działania było uznawane za ogromne wyzwanie.

Nowy lek ma formę tabletki przyjmowanej doustnie raz dziennie. Działa poprzez wyłączenie sygnałów, które każą komórkom nowotworowym dzielić się i tworzyć kolejne ogniska raka. Dzięki temu może spowolnić rozwój choroby. Zmniejsza istniejące guzy, a w niektórych przypadkach doprowadza nawet do ich całkowitego zaniku w badaniach obrazowych.

Przełom w leczeniu raka trzustki polega na tym, że daraxonrasib jest lekiem celowanym w konkretne białka odpowiedzialne za rozwój nowotworu. Tym się różni od stosowanej dotychczas chemioterapii, która działa na cały organizm i wszystkie szybko dzielące się komórki.

Tak wyglądały badania nad lekiem. Zaskakujące efekty

W badaniu klinicznym uczestniczyło 61 pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki. Wszyscy otrzymywali standardową chemioterapię, czyli gemcytabinę i nab-paklitaksel, a dodatkowo eksperymentalny lek daraxonrasib.

U 60,7 proc. uczestników zaobserwowano zmniejszenie guzów lub całkowitą odpowiedź na leczenie, czyli brak widocznych zmian nowotworowych w badaniach obrazowych. Ten ostatni efekt objął 8,2 proc. pacjentów. Odsetek kontroli choroby, obejmujący również osoby, u których nowotwór pozostawał stabilny i nie stwierdzono jego progresji, wyniósł 90,2 proc. Trzeba jednak pamiętać, że badanie obejmowało stosunkowo niewielką grupę chorych, dlatego jego wyniki wymagają dalszego potwierdzenia.

Skuteczność samego daraxonrasibu wykazano również w badaniu III fazy RASolute 302, obejmującym 500 pacjentów. W tej próbie porównywano nowy lek ze standardową chemioterapią. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 13,2 miesiąca w grupie przyjmującej daraxonrasib i 6,7 miesiąca w grupie leczonej chemioterapią. Mediana przeżycia wolnego od progresji wyniosła odpowiednio 7,2 i 3,6 miesiąca. To właśnie wyniki tego badania stanowiły podstawę do zatwierdzenia leku przez FDA.

Źródła: ec.europa.eu