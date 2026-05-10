Jak działa "sztuczne widzenie"? ICVP nie próbuje naprawiać oka, zamiast tego "oszukuje" mózg, dostarczając mu sztucznie generowane impulsy elektryczne, które są interpretowane jako proste obrazy. System składa się z miniaturowych bezprzewodowych stymulatorów wszczepianych bezpośrednio do mózgu, każdy z nich posiada elektrody, które wysyłają precyzyjnie kontrolowane sygnały.

Trzeci pacjent i ważny test skalowalności

W najnowszym zabiegu zastosowano 34 stymulatory i łącznie 544 elektrody. Ich zadaniem jest tworzenie podstawowych wzorców "widzenia", które pacjent może nauczyć się interpretować. Jest to już trzecia osoba, u której przetestowano system, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju projektu. Jak podkreślają naukowcy, powtarzalność procedury pokazuje, że technologia może być wdrażana szerzej, a nie tylko w pojedynczych eksperymentach.

Sukces tej trzeciej implantacji to ważny krok w kierunku realnej pomocy osobom z głęboką utratą wzroku

Mózg jako "ekran". Nauka interpretacji sygnałów

Po okresie rekonwalescencji, trwającym około czterech tygodni, uczestnik rozpocznie trening w ośrodku The Chicago Lighthouse. Celem jest sprawdzenie, czy mózg nauczy się interpretować sztuczne impulsy jako użyteczne informacje wizualne, na przykład rozpoznawanie światła, orientację w przestrzeni czy wykonywanie prostych zadań nawigacyjnych.

Bo warto pamiętać, że tu nie chodzi o "widzenie jak wcześniej", co u wielu osób jest po prostu niemożliwe, ale podstawową percepcję, która może znacząco poprawić codzienne funkcjonowanie - nawet minimalna zdolność widzenia może mieć ogromne znaczenie dla niezależności pacjentów.

Projekt rozwijany jest od lat przez Illinois Institute of Technology we współpracy z ośrodkami medycznymi, m.in. Johns Hopkins University Wilmer Eye Institute oraz University of Chicago. Według badaczy kluczowym osiągnięciem jest stabilność systemu i możliwość jego powtarzalnego wdrażania u kolejnych pacjentów.

Przekładamy dekady badań na realne zastosowania, tworząc nowe możliwości poprawy jakości życia

Uczestnicy będą obserwowani przez 1-3 lata, aby ocenić skuteczność nauki interpretacji sygnałów, bezpieczeństwo implantów i długoterminową stabilność działania systemu. Tymczasem zespół badawczy rekrutuje już kolejnych ochotników - osoby, które utraciły wzrok w dorosłym życiu po okresie jego prawidłowego funkcjonowania.

