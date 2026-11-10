Przełom w leczeniu zespołu sztywnego człowieka. To choroba Celine Dion

Zespół sztywnego człowieka (SPS) to rzadka, postępująca choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Układ odpornościowy atakuje w niej własne struktury organizmu, prowadząc do narastającej sztywności mięśni i bolesnych skurczów. Objawy mogą obejmować tułów oraz kończyny, a ich nasilenie często wywołują pozornie zwyczajne bodźce, jak głośny dźwięk, dotyk czy silne emocje. W zaawansowanym stadium choroba może uniemożliwiać samodzielne chodzenie i wykonywanie codziennych czynności.

Celine Dion o swojej chorobie

Większość z nas usłyszała o tym schorzeniu, nazywanym też zespołem Moerscha-Woltmanna lub zespołem sztywności uogólnionej, za sprawą Celine Dion. Popularna piosenkarka od kilku lat opowiada o swoich zmaganiach z chorobą, która została u niej zdiagnozowana w grudniu 2022 roku. Frankokanadyjka nie ukrywa, że to zwieńczenie długiego procesu poszukiwania przyczyn problemów zdrowotnych, które narastały u niej od kilkunastu lat. Jakich?

Celine Dion mierzy się ze skurczami mięśniowymi m.in. aparatu mowy oraz klatki piersiowej, które powodują uczucie ściskania krtani i uwięzienia głosu, utrudniając tym samym mówienie i śpiewanie. Artystka ma też widoczne trudności z poruszaniem się i równowagą. W okresach zaostrzenia choroby sztywność i skurcze kończyn znacznie utrudniały jej chodzenie oraz codzienne funkcjonowanie, wywołując silny ból i zaburzenia równowagi.

Piosenkarka wciąż poddaje się intensywnej rehabilitacji ruchowej i wokalnej, ćwiczeniom fizycznym oraz terapii farmakologicznej (m.in. leki rozluźniające mięśnie), co pozwoliło jej na poprawę sprawności i powrót do sporadycznych występów publicznych (np. podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu). Dostępne metody leczenia pozwalają kontrolować objawy, jednak nie zawsze przywracają utraconą sprawność.

Nadzieja na sprawność

Nadzieję na zmianę tej sytuacji przynoszą wyniki badania opublikowanego 9 listopada 2026 r. w czasopiśmie "JAMA Neurology". Naukowcy sprawdzili w nim terapię CAR-T o nazwie "mivocabtagene autoleucel", opracowaną z myślą o pacjentach, u których dotychczasowe leczenie immunomodulujące lub immunosupresyjne nie przynosiło wystarczających efektów.

W badaniu uczestniczyło 27 osób, z których 26 otrzymało terapię. Byli to dorośli pacjenci z potwierdzonymi przeciwciałami związanymi z zespołem sztywnego człowieka. Średnia wieku wynosiła 56 lat. Badanie przeprowadzono w trzech ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Była to próba kliniczna fazy 2, bez randomizacji i grupy kontrolnej.

Jedna infuzja i wyraźna poprawa sprawności

"Mivocabtagene autoleucel" należy do terapii CAR-T znanych przede wszystkim z zastosowania w leczeniu niektórych nowotworów. Procedura polega na pobraniu od pacjenta limfocytów T, a następnie ich genetycznym zmodyfikowaniu tak, aby rozpoznawały określony cel. W tym przypadku komórki zaprojektowano do rozpoznawania białka CD19, obecnego na powierzchni limfocytów B, czyli komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej i mogących odgrywać istotną rolę w chorobach autoimmunologicznych.

Po przygotowaniu organizmu za pomocą chemioterapii o obniżonej intensywności pacjenci otrzymywali pojedynczą infuzję zmodyfikowanych komórek. Celem było wyeliminowanie części limfocytów B i przeorganizowanie nieprawidłowo działającej odpowiedzi odpornościowej.

Głównym kryterium oceny skuteczności była zmiana czasu potrzebnego na przejście 25 stóp, czyli około 7,6 metra. Po 16 tygodniach mediana poprawy wyniosła 45,6 proc. Średni czas pokonania dystansu skrócił się o 7,69 sekundy. Wśród 16 pacjentów, których można było ocenić po 24 tygodniach, poprawa nadal się utrzymywała.

Co ważne, korzyści nie ograniczały się do samego chodzenia. Naukowcy odnotowali również istotną poprawę w pozostałych ocenianych obszarach, obejmujących stopień niepełnosprawności, rozległość sztywności mięśni, nadwrażliwość na bodźce i zdolność poruszania się.

Mogę codziennie chodzić do pracy. Mogę robić wszystko, co robiłem wcześniej. Chodzę na polowania, mogę łowić ryby. Od czasu leczenia nie miałem ani jednego epizodu choroby

Obiecujące wyniki, ale terapia ma skutki uboczne

Badacze podkreślają, że leczenie wiąże się z działaniami niepożądanymi typowymi dla terapii CAR-T. U 24 z 26 pacjentów wystąpił zespół uwalniania cytokin, czyli reakcja zapalna związana z aktywacją zmodyfikowanych komórek. We wszystkich przypadkach miała ona łagodny lub umiarkowany przebieg.

U trzech osób pojawił się także zespół neurotoksyczności związanej z komórkami efektorowymi układu odpornościowego, ale wszystkie te przypadki zaklasyfikowano jako łagodne. Objawy ustąpiły bez trwałych następstw. Najczęstszym poważniejszym działaniem niepożądanym była neutropenia, czyli obniżenie liczby neutrofilów, która wystąpiła u pięciu uczestników.

Wyniki są więc obiecujące, choć wymagają ostrożnej interpretacji. Badanie objęło zaledwie 26 leczonych osób, nie miało grupy porównawczej, a mediana obserwacji wynosiła 6,5 miesiąca. Nie wiadomo jeszcze, jak długo utrzyma się poprawa i czy podobne efekty uda się uzyskać u większej liczby pacjentów.