Podczas American Society of Clinical Oncology w Chicago, czyli największej corocznej konferencji onkologicznej na świecie, zaprezentowane zostały wyniki kilku dużych badań w tym zakresie.

Ryzyko spada o 30 proc.

Największe zainteresowanie wzbudziło takie obejmujące ponad 110 tys. kobiet w wieku od 45 do 80 lat, które wykazało, że osoby stosujące leki GLP-1 były o ok. 30 proc. mniej narażone na rozwój raka piersi niż kobiety, które ich nie przyjmowały.

Naukowcy podkreślają, że badanie nie dowodzi jeszcze bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, ale jest kolejnym argumentem przemawiającym za dalszym analizowaniem tych preparatów jako potencjalnego narzędzia profilaktyki nowotworowej.

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Lepsze rokowania dla pacjentów

Kolejne badanie objęło 27 tys. pacjentek leczonych z powodu raka piersi. Okazało się, że dodanie leków GLP-1 do standardowej terapii wiązało się z około 30-procentowym spadkiem ryzyka zgonu.

Jeszcze bardziej intrygujące rezultaty przyniosła analiza przeprowadzona na grupie 12 tys. osób cierpiących na nowotwory płuc, piersi, jelita grubego oraz wątroby. Pacjenci przyjmujący leki odchudzające byli od 38 do nawet 50 proc. mniej narażeni na rozwój zaawansowanej, czwartej fazy choroby nowotworowej.

Dlaczego GLP-1 mogą działać przeciwnowotworowo?

Eksperci wskazują kilka możliwych mechanizmów. Po pierwsze, leki skutecznie pomagają redukować masę ciała, a nadwaga i otyłość od dawna są uznawane za jedne z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko wielu nowotworów.

To jednak nie wszystko, bo coraz więcej dowodów sugeruje, że preparaty GLP-1 ograniczają przewlekły stan zapalny w organizmie, wpływają na metabolizm komórek oraz modulują działanie układu odpornościowego. Wszystkie te procesy mogą utrudniać rozwój i wzrost guzów nowotworowych.

Lekarze podkreślają jednak, że chociaż obecne wyniki są bardzo obiecujące, należy podejść do nich z ostrożnością. Bo nadal nie wiadomo, jaka część korzyści wynika bezpośrednio z działania leków, a jaka jest efektem utraty masy ciała. Ale jeśli kolejne badania potwierdzą obecne obserwacje, preparaty stworzone pierwotnie do leczenia cukrzycy mogą w przyszłości stać się ważnym elementem profilaktyki i terapii nowotworów.

Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press