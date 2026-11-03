W skrócie FDA wydała zgodę na generyczny wariant lenakapawiru, który jest podawany w formie zastrzyku raz na pół roku jako profilaktyka przeciw zakażeniu wirusem HIV.

Indyjska firma Dr. Reddy's Laboratories będzie dostarczać lek do 120 krajów w cenie 40 dolarów za roczną kurację, co zrównuje koszt z tabletkami do codziennego zażywania.

Wprowadzenie taniej iniekcji ma pomóc w walce z epidemią HIV, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie dostęp do skutecznej profilaktyki jest kluczowym wyzwaniem.

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FDA zatwierdziła tani generyk lenakapawiru

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała zgodę na sprzedaż generycznego wariantu lenakapawiru, jedynego na świecie leku zapobiegającego zakażeniu HIV, który podaje się w formie zastrzyku raz na pół roku. Decyzja ta pozwala na szybkie wdrożenie nowoczesnej terapii w 120 krajach o niskich i średnich dochodach, w których wskaźniki nowych zakażeń pozostają najwyższe.

Prawa do produkcji i dystrybucji zamiennika uzyskał indyjski koncern Dr. Reddy's Laboratories z siedzibą w Hyderabadzie. Firma zobowiązała się do dystrybucji preparatu w cenie zaledwie 40 dolarów za roczną kurację na osobę, co odpowiada stawce, jaką rządy płacą obecnie za profilaktykę w formie tradycyjnych leków doustnych.

Oryginalny preparat zapobiegawczy, opracowany przez koncern Gilead Sciences i sprzedawany w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Yeztugo, kosztuje ponad 28 tys. dolarów rocznie. Amerykańskie prawo patentowe zabrania sprzedaży tańszego generyka na terenie USA, dlatego decyzja FDA ma charakter tzw. zatwierdzenia tymczasowego.

Jest to specjalna ścieżka formalna stworzona po to, by weryfikować jakość środków farmaceutycznych finansowanych przez rząd amerykański i przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej. W praktyce zielone światło od FDA znacząco przyspiesza lokalne procedury rejestracyjne w państwach docelowych, dzięki czemu pierwsze partie leku mają trafić do pacjentów w ciągu najbliższych tygodni.

Przełomowy lek podawany dwa razy w roku ma szansę rozwiązać problem skomplikowanego dawkowania, który ograniczał skuteczność dotychczasowych metod zapobiegania HIV. Pigułki wymagają codziennego przyjmowania, co dla wielu pacjentów okazuje się kłopotliwe.

Tymczasem zastrzyki opracowane przez Gilead Sciences wyeliminowały niemal w całości nowe zakażenia w trakcie dwóch dużych badań klinicznych przeprowadzonych wśród osób z grup wysokiego ryzyka. Choć firma ViiV Healthcare wprowadziła w 2021 r. zastrzyki działające przez dwa miesiące, nie zyskały one popularności z powodu wysokich kosztów i braku tańszych zamienników.

Eksperci ze światowych organizacji zdrowotnych liczą na to, że dostęp do taniego wariantu iniekcji pozwoli objąć ochroną nawet 20 mln ludzi potrzebujących profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP).

Carolyn Amole z organizacji Clinton Health Access Initiative zaznacza w rozmowie z "Science", otwiera się w nowym oknie, że przy powszechnym wdrożeniu leku na taką skalę "możemy właściwie zacząć kłaść kres epidemii HIV". Zwraca ona również uwagę na konieczność zapewnienia pacjentom wyboru metod zapobiegawczych, co ułatwi skuteczne prowadzenie profilaktyki. Globalne statystyki WHO wskazują, że w 2025 r. z wirusem HIV żyło 41 mln osób, a około 570 tys. pacjentów zmarło z powodu powikłań związanych z chorobą.

Szansa na zatrzymanie epidemii HIV w Afryce

Nowy preparat ma kluczowe znaczenie dla sytuacji epidemicznej w państwach Afryki Subsaharyjskiej, a w szczególności w RPA, gdzie żyje około 8 mln osób z HIV, co stanowi blisko 20 proc. ogólnoświatowej liczby zakażonych.

Według przedstawicieli Unitaid udostępnienie iniekcji uderzy w statystyki zakażeń wśród nastolatek i młodych kobiet w regionie, które do tej pory najmniej korzystały z codziennych tabletek PrEP. Pierwsze programy mają na celu przetestowanie skutecznego dostarczania leków bezpośrednio do lokalnych społeczności w RPA i Zambii.

Firma Gilead Sciences udostępniła wcześniej bezpłatne licencje na produkcję preparatu sześciu wytwórniom leków generycznych, aby zapobiec deficytom dostaw w najuboższych rejonach globu. Do tej pory występowały bowiem trudności z dostępnością preparatu. Amerykański koncern zadeklarował również dostawy oryginalnego leku po kosztach na rzecz Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Według nieoficjalnych doniesień cena ta wynosi około 120 dolarów rocznie za pacjenta.

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Dzięki umowie wynegocjowanej przez Unitaid, Clinton Health Access Initiative i instytut Wits RHI indyjski wytwórca Dr. Reddy's jest pierwszym z licencjonowanych producentów, któremu udało się ukończyć proces rejestracyjny w FDA. "Mamy nadzieję na wprowadzenie produktu do krajów przed końcem roku" - dodaje Carolyn Amole.

Do tej pory z oryginalnego środka dystrybuowanego przez Globalny Fundusz skorzystało zaledwie około 125 tys. pacjentów w 10 krajach afrykańskich, jednak CHAI przewiduje, że do 2030 r. 20 mln ludzi globalnie - w tym 9 mln w samej Afryce - będzie korzystać z tej formy zabezpieczenia przed HIV.

Analitycy rynku farmaceutycznego spodziewają się dalszego spadku stawek, jeśli kolejne firmy z licencją Gilead uzyskają rejestrację swoich środków generycznych. "Im lepiej poradzimy sobie z obniżeniem tej ceny i wymyśleniem, jak dostarczyć lek w jak najbardziej opłacalny sposób, tym lepszy argument możemy dać rządom za tym, dlaczego powinny inwestować w długo działający PrEP i go priorytetyzować" - twierdzi Amole.

Niższa cena rocznej terapii ułatwi rządom krajów rozwijających się wpisanie iniekcji do państwowych programów zdrowotnych i budżetów profilaktycznych. Dodatkowo konkurencję na rynku profilaktyki HIV może zwiększyć doustny lek firmy Merck przyjmowany raz w miesiącu, który przechodzi obecnie ostatnie fazy testów i ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku.

Wyzwania organizacyjne i wymogi medyczne

Podawanie lenakapawiru wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wstępnych badań diagnostycznych, co w warunkach państw o niższych dochodach wymaga odpowiedniej infrastruktury.

Pacjent musi wykonać szybki test na obecność wirusa HIV przed podaniem pierwszej dawki i powtarzać go przed każdym kolejnym zastrzykiem co 6 miesięcy. Podanie leku osobie, u której doszło do niewykrytego wcześniej zakażenia, grozi wytworzeniem się szczepów wirusa odpornych na leczenie.

Środek wykazuje wysoki profil bezpieczeństwa, a najczęstsze działania niepożądane ograniczają się do reakcji w miejscu wkłucia, nudności i bólów głowy. Zanim pacjenci w poszczególnych krajach będą mogli skorzystać z zastrzyków, lokalne agencje regulacyjne muszą dokonać formalnego zatwierdzenia dokumentacji złożonej przez Dr. Reddy's Laboratories.

Główną barierą w skapitalizowaniu sukcesu naukowego tego środka pozostaje zabezpieczenie stałego finansowania zakupu i dystrybucji dawek. Carolyn Amole przypomina jednak, że przed organizacjami zdrowotnymi stoi wciąż ogrom zadań.

"Praca nie jest wykonana. Teraz potrzebujemy funduszy, aby faktycznie kupić go dla każdego, kto go potrzebuje, a potem musimy wykonać ciężką pracę polegającą na dostarczeniu go do milionów ludzi, którzy go potrzebują i chcą" - tłumaczy ekspertka.

Udane wdrożenie zastrzyków zapobiegających zarażeniu wirusem HIV wymaga równoległych inwestycji w systemy opieki zdrowotnej, kadry medyczne i punkty diagnostyczne. Odpowiednie przygotowanie logistyczne pozwoli dostarczać preparat do najmniej dostępnych rejonów. Decyzja FDA to już jednak spory kamień milowy - dzięki zatwierdzeniu taniego zamiennika świat zyskał kompletne narzędzia do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.



