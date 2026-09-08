W skrócie Chińscy naukowcy przetestowali terapię in vivo, która zresetowała układ odpornościowy u 16 pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia autoimmunologiczne.

Zmodyfikowany lentiwirus tworzy komórki CAR-T bezpośrednio w organizmie pacjenta, co czyni metodę szybszą i tańszą od tradycyjnych procedur laboratoryjnych ex vivo.

Uczestnicy badania zgłaszali poprawę funkcji motorycznych, a terapia wykazała akceptowalny profil bezpieczeństwa, choć konieczne są dalsze badania długoterminowe.

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Przełom w walce z chorobami autoimmunologicznymi

Opublikowane na łamach prestiżowego "The New England Journal of Medicine" ("NEJM") wyniki niewielkiego badania klinicznego wskazują na przełom w terapii stwardnienia rozsianego i innych schorzeń autoimmunologicznych. Naukowcy z Chin wykorzystali zmodyfikowanego wirusa do wyprodukowania komórek walczących z chorobą bezpośrednio w ciele pacjentów. Wyniki badania przeprowadzonego na grupie 16 osób okazały się bardzo obiecujące, choć zdaniem badaczy metoda wymaga dalszych testów.

W badaniu wykorzystano terapię genową in vivo, w której pacjentom podaje się zmodyfikowany lentiwirus wytworzony przez chińską firmę Shenzhen Genocury Biotech. Wirus ten przenosi instrukcje genetyczne potrzebne do tworzenia chimerowych receptorów antygenowych (CAR) bezpośrednio na komórkach odpornościowych pacjenta - limfocytach T. Wytworzone w ten sposób komórki CAR-T celują w autoprzeciwciała wytwarzane przez komórki B, które w schorzeniach autoimmunologicznych atakują zdrową tkankę organizmu. Autorzy badania wskazują na pełne wyczyszczenie limfocytów B oraz relatywnie niskie ryzyko skutków ubocznych.

Metoda in vivo stanowi ogromny krok naprzód w porównaniu do tradycyjnych terapii CAR-T, które wymagają pobierania komórek krwi, ich modyfikacji ex vivo w laboratorium i ponownego wprowadzenia do organizmu. In vivo jest rozwiązaniem znacznie szybszym i tańszym w produkcji. "To bardzo ekscytujące badanie stanowiące dowód koncepcji" - skomentował prof. David Simon, lekarz i badacz z Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Zmodyfikowany wirus pomógł chorym na stwardnienie rozsiane

W badaniu wzięły udział osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia powodujące osłabienie mięśni lub stan zapalny, w których układ odpornościowy atakuje mózg, rdzeń kręgowy i oczy. Uczestnikom podano jednorazową iniekcję wirusa do krwiobiegu, a następnie obserwowano ich stan przez około sześć miesięcy. Lentiwirusy wykorzystane w badaniu opierają się na technologii, która w 2025 r. wykazała skuteczność w leczeniu nowotworów krwi.

Obserwacje wykazały, że po podaniu zastrzyku pacjenci stopniowo generowali coraz więcej komórek CAR-T. Pomogły one redukować liczbę szkodliwych limfocytów B oraz poziom autoprzeciwciał niszczących zdrowe tkanki. Co istotne, limfocyty B, które z czasem zastąpiły usunięte populacje, nie wytwarzały już groźnych autoprzeciwciał. Sugeruje to całkowite zresetowanie układu odpornościowego u badanych pacjentów.

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Osoby ze stwardnieniem rozsianym odnotowały po terapii poprawę funkcji motorycznych i poznawczych oraz wyraźną redukcję zmęczenia. Z kolei pacjenci z innymi chorobami układu mięśniowego wykazywali wyższe wyniki siły mięśniowej i zmniejszenie stanów zapalnych. Stan pacjentów ulegał stałej poprawie w okresie prowadzonej obserwacji.

Rozwój tego rodzaju leczenia jest uznawany przez ekspertów za duże osiągnięcie naukowe. Uzyskane rezultaty są porównywalne z tymi osiąganymi przez tradycyjne terapie ex vivo stosowane dotychczas głównie w leczeniu nowotworów krwi. "To obiecujące sygnały, ale nie są one jeszcze definitywnym dowodem na skuteczność lub trwale przywrócenie tolerancji immunologicznej" - wyjaśnia prof. Dai-Shi Tian, neurolog z Tongji Medical College na Huazhong University of Science and Technology w Wuhan i jeden z głównych autorów publikacji.

Czy nowa immunoterapia jest bezpieczna?

Profil bezpieczeństwa nowej immunoterapii okazał się zadowalający dla zespołu badawczego. Większość uczestników badania doświadczyła jedynie łagodnej reakcji zapalnej, która ustępowała w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. U trzech osób odnotowano obniżony poziom białych krwinek o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Parametry te uległy późniejszej samoistnej normalizacji.

Eksperci wskazują, że omawiana tu terapia, stymulująca układ odpornościowy pacjenta do walki z chorobą, może całkowicie zmienić podejście do leczenia schorzeń autoimmunologicznych - o ile wyniki potwierdzą się w kolejnych fazach badań klinicznych, w których wziąć udział mają znacznie większe grupy pacjentów, z dłuższym okresem obserwacji i obecnością grupy kontrolnej. "To mógłby być gamechanger" - ocenia prof. Simon.

Podobnie jak w innych badaniach klinicznych, długoterminowa obserwacja jest niezbędna ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia groźnych powikłań. Ponieważ lentiwirus wprowadza materiał genetyczny bezpośrednio do komórek pacjenta, istnieje ryzyko powstania mutacji i rozwinięcia się nowotworów.

Co dalej? "Nadal potrzebujemy cierpliwości i długiego czasu, by zyskać pewność, że bezpieczeństwo jest wystarczające do zastosowania klinicznego" - tłumaczy prof. Bing Du, immunolog z East China Normal University w Szanghaju, sugerując przy tym monitorowanie pacjentów przez co najmniej 10 lat. Uczestnicy obecnego badania będą obserwowani pod kątem nawrotu choroby, infekcji i opóźnionych efektów ubocznych, a zespół planuje już uruchomienie większych badań ukierunkowanych na pojedyncze jednostki chorobowe.

Źródła:

Yu-Hang Cheng et al. Lentiviral In Vivo CD19 CAR T-Cell Therapy in Neurologic Autoimmune Disorders. N Engl J Med (2026). DOI: 10.1056/NEJMc2603114 Rachel Fieldhouse. Immune therapy engineered inside the body eases multiple sclerosis. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02765-1