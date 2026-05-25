Przez blisko 20 lat naukowcy sądzili, że mózgi dzieci z ADHD dojrzewają wolniej niż u ich rówieśników. To było wręcz jedno z najczęściej przywoływanych odkryć jak przekazał portal LiveScience. Teraz okazuje się, że ten efekt mógł w ogóle nie istnieć. Nowe badanie wskazuje, że słynny wynik był najprawdopodobniej... złudzeniem wynikającym ze sposobu analizy danych.

Fundament badań nad ADHD zaczyna się chwiać

W 2007 roku zespół badaczy z amerykańskiego National Institute of Mental Health opublikował wyniki, które szybko uznano za przełomowe. Na podstawie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego porównano mózgi 223 dzieci z ADHD oraz podobnej liczby dzieci bez tego zaburzenia. Badacze doszli do wniosku, że kora mózgowa, czyli zewnętrzna warstwa mózgu odpowiedzialna za wiele złożonych funkcji, dojrzewa u dzieci z ADHD później.

Wynik wydawał się logiczny. Dzieci z ADHD często sprawiają wrażenie mniej dojrzałych od swoich rówieśników, dlatego opóźniony rozwój mózgu dobrze pasował do obserwowanych zachowań. Praca szybko stała się jednym z fundamentów współczesnych badań nad ADHD.

Różnice między chłopcami i dziewczynkami

Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, wykorzystało znacznie większy zbiór danych. Naukowcy przeanalizowali informacje pochodzące z projektu ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), obejmującego ponad 11 tys. dzieci obserwowanych przez wiele lat.

Początkowo badacze otrzymali wyniki bardzo podobne do tych sprzed dwóch dekad. Sytuacja zmieniła się po uwzględnieniu różnic w rozwoju mózgów chłopców i dziewczynek. Okazało się, że związek między problemami z uwagą a grubością kory mózgowej całkowicie zniknął.

To właśnie sprawiło, że cały ten domek z kart się zawalił.

Dalsze analizy przeprowadzone osobno dla chłopców i dziewczynek również nie wykazały związku między grubością kory mózgowej a problemami z koncentracją.

ADHD pozostaje realnym zaburzeniem

Autorzy podkreślają, że nowe wyniki nie oznaczają, iż ADHD nie ma biologicznych podstaw. Zaburzenie nadal jest silnie związane z genetyką i funkcjonowaniem mózgu. Zmienia się jednak sposób interpretacji jednego z najbardziej znanych wskaźników biologicznych.

Naukowcy nadal poszukują wiarygodnych biologicznych cech, które mogłyby pomóc w diagnozie i leczeniu pacjentów.

Źródło: LiveScience

Publikacja: O'Connor, S. D., Loughnan, R., Ahern, J., Fan, C. C., Althoff, R. R., Garavan, H., Potter, A., & Albaugh, M. D. (2026). Attention problems and cortical maturation in a large longitudinal sample of youths: The importance of accounting for sex differences. Proceedings of the National Academy of Sciences, 123(21), e2605729123. https://doi.org/10.1073/pnas.2605729123





