67-letni mieszkaniec New Hampshire cierpiał na schyłkową niewydolność nerek spowodowaną cukrzycą typu 2. Jego sytuacja była szczególnie trudna - szacowano, że miał zaledwie 9 proc. szans na otrzymanie ludzkiej nerki w ciągu pięciu lat, podczas gdy ryzyko zgonu lub usunięcia z listy oczekujących przekraczało 40 proc. W styczniu 2025 roku lekarze z Massachusetts General Hospital zdecydowali się więc na pionierski zabieg, w ramach którego pacjent otrzymał nerkę pochodzącą od genetycznie zmodyfikowanej miniaturowej świni rasy Yucatan.

271 dni bez dializ

Nie był to jednak przeszczep, który miał zastąpić ludzką nerkę na stałe - świński organ miał przede wszystkim pozwolić pacjentowi uniknąć dializ podczas oczekiwania na odpowiedni narząd od ludzkiego dawcy. Genetycznie zmodyfikowana nerka zaczęła działać natychmiast po przeszczepie i przez kolejnych 271 dni funkcjonowała na tyle dobrze, że Tim Andrews nie musiał korzystać z dializ. Jest to najdłuższy odnotowany dotąd okres przeżycia bez dializ po przeszczepieniu świńskiej nerki żyjącemu człowiekowi.

Po około sześciu miesiącach lekarze zaobserwowali jednak uszkodzenia naczyń krwionośnych w przeszczepionym organie. Zmiany postępowały i ostatecznie doprowadziły do niewydolności nerki. Dziewięć miesięcy po transplantacji lekarze zdecydowali się ją usunąć. Pacjent przez kilka kolejnych miesięcy ponownie był dializowany, a następnie otrzymał nerkę od zmarłego ludzkiego dawcy.

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"Ludzki" przeszczep bez komplikacji

Jak dowiadujemy się z nowego badania, narząd działał prawidłowo przez co najmniej sześć miesięcy obserwacji opisanej w publikacji i co istotne, wcześniejszy przeszczep świńskiej nerki nie utrudnił późniejszej transplantacji. U pacjenta nie wykryto nowych przeciwciał przeciwko ludzkim tkankom, a badacze nie stwierdzili również obecności wirusów świń ani innych patogenów pochodzących od zwierzęcia.

Ksenotransplantacja nerki stanowi potencjalne rozwiązanie problemu niedoboru narządów, jednak nadal pozostają pytania dotyczące trwałości przeszczepionego narządu, ryzyka zakażeń odzwierzęcych oraz tego, czy odpowiedź immunologiczna na ksenoprzeszczep prowadzi do uczulenia immunologicznego, które mogłoby utrudnić późniejszą allotransplantację. Przedstawiamy wyniki zastosowania ksenoprzeszczepu nerki pochodzenia świńskiego u żyjącego biorcy, po którym wykonano allotransplantację nerki ludzkiej

Aby zwiększyć szanse powodzenia zabiegu, świnia przeszła 69 modyfikacji genetycznych. Część miała ograniczyć ryzyko związane z patogenami, które mogłyby potencjalnie przenieść się na człowieka. Inne miały zwiększyć zgodność świńskiego narządu z ludzkim organizmem i zmniejszyć prawdopodobieństwo jego odrzucenia przez układ odpornościowy.

69 modyfikacji genetycznych

To właśnie modyfikacje genetyczne są jednym z kluczowych elementów rozwoju ksenotransplantacji, czyli przeszczepiania ludziom narządów pochodzących od zwierząt. Naukowcy zwracają uwagę, że postęp w technologiach genetycznych pozwala wyłączać określone geny świń, dzięki czemu ludzki organizm w mniejszym stopniu rozpoznaje przeszczepiony narząd jako obcy. Wśród wykorzystywanych narzędzi znajduje się m.in. technologia CRISPR.

Autorzy publikacji podkreślają, że głównym problemem, który ma rozwiązać ksenotransplantacja, jest niedobór ludzkich narządów. Jak wyjaśnił dr Leonardo Riella z Center for Transplantation Sciences i Division of Nephrology w Mass General Brigham, przeszczep pozostaje najlepszą metodą leczenia osób ze schyłkową niewydolnością nerek, ale liczba dostępnych ludzkich narządów jest zbyt mała, aby zapewnić transplantację wszystkim pacjentom w odpowiednim czasie.

Niedobór narządów jest obecnie największym kryzysem w transplantologii. Naszą wizją jest wykorzystanie ksenotransplantacji do wypełnienia tej luki - początkowo jako rozwiązania pomostowego, które pozwoli pacjentom uwolnić się od dializ podczas oczekiwania na ludzką nerkę, a potencjalnie, jeśli potwierdzimy jej długoterminowe bezpieczeństwo i trwałość, również jako samodzielnej metody leczenia.

Sam Tim Andrews określił zaś przeszczep świńskiej nerki mianem "cudu". Jak wspominał, po zabiegu mógł wrócić do części codziennych aktywności - gotowania, odkurzania i chodzenia na długie spacery ze swoim psem. Lekarze podkreślają jednak, że nie należy traktować pojedynczego przypadku jako dowodu na skuteczność całej metody - badanie dotyczyło jednego pacjenta i nie obejmowało grupy porównawczej, a osiągnięty wynik był możliwy dzięki starannej selekcji chorego oraz intensywnej opiece specjalistycznej. Potrzebne będą więc kolejne badania kliniczne, zanim będzie można ocenić, czy świńskie nerki mogą być bezpiecznie stosowane u większej liczby pacjentów.