Innowacja w leczeniu niewydolności wątroby

W Stanach Zjednoczonych każdego roku wykonuje się około 100 000 przeszczepów. Niemal tyle samo pacjentów wciąż czeka na operację ratującą życie. Najbardziej pożądanym narządem jest nerka, jednak wątroba plasuje się tuż za nią i pod pewnymi względami jest od niej ważniejsza, ponieważ przeszczep jest obecnie jedyną metodą leczenia ostrej niewydolności wątroby.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Carnegie Mellon otrzymał 28,5 miliona dolarów od Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) na opracowanie przeszczepialnej, biodrukowanej wątroby 3D. Nie będzie to pełnowartościowy zamiennik nowego narządu, ale pomoże załatać wątrobę, co da czas pacjentowi na regenerację jego własnej.

- Celem jest stworzenie fragmentu tkanki wątroby, który można wykorzystać jako alternatywę dla przeszczepu, szczególnie w przypadku ostrej niewydolności tego narządu - powiedział główny badacz projektu, Adam Feinberg z Uniwersytetu Carnegie Mellon. - Wytworzony przez nas narząd funkcjonowałby przez około dwa do czterech tygodni. Dałoby to pacjentom czas na regenerację własnej wątroby, dzięki czemu nie potrzebowaliby przeszczepu, a wątroby te mogłyby zostać przeznaczone dla innych pacjentów.

Nowe pomysły na przeszczepy narządów

Duk 3D to nie jedyny projekt badawczy prowadzony obecnie w dziedzinie transplantologii. W ostatnich lata udało się ożywić narządy po śmierci i wciąż badane są sposoby technik perfuzji, aby narządy mogły dłużej przetrwać poza organizmem. Najgłośniejszym tematem badań jest genetyczna modyfikacja narządów świńskich. Dwa lata temu chirurdzy w Chinach z powodzeniem przeszczepili fragment wątroby świni żywemu pacjentowi.

Zespół Feinberga obrał jednak inne podejście. Wykorzystał platformę Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels (FRESH) Uniwersytetu Carnegie Mellon, aby stworzyć fragment wątroby zbudowany w całości z ludzkich komórek i białek strukturalnych. Te tkanki są tworzone od początku z myślą o kompatybilności immunologicznej, co oznacza brak konieczności stosowania leków immunosupresyjnych.

- Wyzwaniem jest tak naprawdę układ odpornościowy - wyznał Feinberg. - Będziemy wykorzystywać komórki hipoimmunologiczne, które zostały zmodyfikowane genetycznie, aby były uniwersalnymi dawcami, dzięki czemu każdy będzie mógł otrzymać komórki i tkanki, które budujemy, bez konieczności przyjmowania leków immunosupresyjnych.

