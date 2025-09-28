Spis treści: Prysznic rano czy wieczorem? Wpływ na zdrowie i jakość snu Czysta pościel ważniejsza od wieczornego prysznica Czy trzeba brać prysznic rano? Zalety porannego odświeżenia Czy częste mycie skraca życie? Prysznic dwa razy dziennie lub co drugi dzień

Prysznic rano czy wieczorem? Wpływ na zdrowie i jakość snu

Ludzie dzielą się na tych, którzy zaczynają dzień od prysznica lub tak go kończą, biorą prysznic dwa razy dziennie albo myją się co któryś dzień - jak około 34% Amerykanów i 35% Polaków. Która z tych opcji jest bardziej korzystna dla zdrowia? Zobaczmy, co się dzieje, gdy kąpiemy się pod prysznicem wieczorem.

Wieczorny prysznic pozwala zmyć z ciała nagromadzony w ciągu dnia brud, pot i tłuszcz. Jeśli położymy się spać bez umycia ciała, wówczas jest szansa, że zanieczyszczenia ze skóry - w tym także kurz i pyłki - przedostaną się do pościeli, gdzie staną się pożywką dla roztoczy. Ponadto nasza skóra jest miejscem bytowania mikrobiomu - od 10 tysięcy do nawet miliona bakterii, które żywią się wydzielinami z gruczołów potowych. I choć sam pot nie wydziela zapachu, to bakterie z rodzaju gronkowców, które się nim odżywiają, wydzielają już nieprzyjemny odór siarki.

Wieczorny prysznic nie tylko pozwala pozbyć się tych resztek potu i bakterii, ale także martwego naskórka. Naukowcy szacują bowiem, że każdej nocy z naszego ciała do pościeli przechodzi 50 tys. martwych komórek skóry, które stanowią pożywkę dla roztoczy kurzu domowego, na które część osób ma alergię. Za braniem prysznica wieczorem przemawiają więc głównie względy higieniczne.

Nie należy także zapominać o jakości snu. Jeśli weźmiemy ciepły prysznic, to może on nas zrelaksować przed snem i obniżyć poziom kortyzolu (hormonu stresu), co ułatwi zasypianie. Nie warto jednak przesadzać z temperaturą, gdyż jeśli zrobi nam się zbyt gorąco, to trudniej będzie zapaść w sen.

Jednocześnie w nocy człowiek nie przestaje się pocić i nawet gdy wziął wieczorny prysznic, rano nadal może wydzielać nieprzyjemny zapach. Czy zatem trzeba wziąć prysznic rano?

Czysta pościel ważniejsza od wieczornego prysznica

Poranny prysznic może okazać się dobrym pomysłem dla osób pragnących odświeżenia i pozbycia się przykrego zapachu z nocy. Nawet bowiem wtedy, gdy kładziemy się do łóżka czyści, to nasze ciało może wydzielić nawet ponad 200 ml potu. Trzeba więc regularnie zmieniać pościel. Bakterie, roztocza i grzyby są w stanie przetrwać w prześcieradle, poduszce i kołdrze, a także ich poszewkach, które należy regularnie prać.

Zdaniem Holly Wilkinson, wykładowczyni z University of Hull w Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w leczeniu ran i mikrobiomie, "prawdopodobnie ważniejsze niż wieczorny prysznic jest pranie pościeli".

Układ odpornościowy zdrowego człowieka pozwala mu bronić się przed mikroorganizmami w pościeli, ale część osób ma na nie alergię. Chodzi nie tylko o roztocza, ale też choćby o niektóre gatunki grzybów, na które uczulonych jest nawet 76% astmatyków.

Z kolei niektóre gatunki grzybów pleśniowych, takie jak kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus Fresenius), mogą wywołać przewlekłą chorobę płuc. Szczególnie narażone są osoby z gruźlicą lub chorobami płuc związanymi z paleniem. Jeśli przez dłuższy czas zaniedbamy pranie i zmienianie pościeli, nagromadzone w nich drobnoustroje mogą stanowić poważniejsze zagrożenie dla zdrowia, wliczając w to ryzyko infekcji skórnych.

Czy trzeba brać prysznic rano? Zalety porannego odświeżenia

Czy trzeba brać prysznic rano? Nie ma na to jednej odpowiedzi dla ogółu populacji. Zależy to od indywidualnych preferencji. Z pewnością poranny prysznic pozwoli zmyć z siebie resztki potu wydzielonego w nocy (nie tylko latem, ale także zimą) oraz bakterie, ale także odświeżyć się, pobudzić ciało i umysł, poprawić krążenie krwi oraz zapewnić sobie lepsze samopoczucie.

Będąc czystym i pachnącym, możemy poczuć się bardziej komfortowo w sytuacjach społecznych, nie obawiając się, że inni ludzie będą od nas czuć zapach potu - a konkretnie wydzielin bakterii, które się nim żywią. Branie prysznica rano jest też dobrym rozwiązaniem dla osób z cerą tłustą.

Wieczorny prysznic wydaje się mieć więcej korzyści niż poranny. Czy trzeba jednak brać go dwa razy dziennie? To całkowicie opcjonalne. O ile regularnie zmieniamy pościel, nie mamy problemu z nadmierną potliwością, chorób płuc czy alergii, to jeden prysznic dziennie powinien w zupełności wystarczyć. Pozwoli to również zaoszczędzić czas i pieniądze na rachunkach za wodę. Z drugiej strony, jeżeli prysznic rano działa dobrze na nasze samopoczucie, to nie ma co na tym oszczędzać.

Czy częste mycie skraca życie? Prysznic dwa razy dziennie lub co drugi dzień

Warto też zastanowić się, czy słuszne jest powiedzenie, że "częste mycie skraca życie". Branie prysznica dwa razy dziennie lub nawet częściej, zwłaszcza gdy intensywnie myjemy skórę mydłem lub innymi środkami zmywającymi warstwę lipidową, jest wręcz niekorzystne.

Naturalna warstwa hydrolipidowa stanowi dla skóry powłokę ochronną, która wręcz zabezpiecza przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak drobnoustroje, a także zapewnia jej naturalne nawilżenie.

Osoby, które nie uprawiają na co dzień aktywności fizycznej, nie mają problemu z potliwością ani innych problemów zdrowotnych oraz żyją w chłodniejszym klimacie, mogą brać prysznic co drugi dzień. Ważne jest przy tym utrzymanie higieny pościeli i odzieży.

