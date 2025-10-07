To może być początek nowej ery w medycynie. Jak udowodnili autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Nature Biomedical Engineering, możliwe jest przekształcenie narządu dawcy z grupą krwi A w "uniwersalną" wersję 0. Może to w przyszłości znacząco skrócić czas oczekiwania na przeszczep, zwłaszcza dla pacjentów z tą ostatnią grupą krwi, którzy dziś czekają na organy średnio nawet o kilka lat dłużej niż inni.

Enzymatyczny przełom. Nerka, która pasuje do każdego

Proces opiera się na zastosowaniu enzymów, czyli białek przyspieszających reakcje chemiczne w organizmie. Naukowcy przepłukali nerkę specjalnym roztworem zawierającym enzymy, które usunęły z jej powierzchni antygeny grupy krwi A - to właśnie one odpowiadają za reakcję obronną układu immunologicznego biorcy.

Jak wyjaśnia prof. Stephen Withers, współautor badania, dzięki temu organ "nie jest rozpoznawany przez przeciwciała anty-A obecne we krwi biorcy. Co więcej, cała procedura zajmuje dwie godziny i nie wymaga skomplikowanej aparatury poza standardowymi urządzeniami do perfuzji narządów, używanymi powszechnie do ich konserwacji między pobraniem a przeszczepem.

Test w warunkach klinicznych

Aby sprawdzić skuteczność przekształconej nerki, badacze przeprowadzili eksperymentalny przeszczep u osoby w stanie śmierci mózgowej (rodzina zmarłego wyraziła zgodę na udział w badaniu).

Co ważne, biorca posiadał wysoki poziom przeciwciał anty-A, co czyniło go idealnym kandydatem do testu, a naukowcy celowo nie zastosowali leków immunosupresyjnych, by ocenić, jak długo organizm jest w stanie samodzielnie tolerować organ.

Przez pierwsze dwa dni po przeszczepie nerka pracowała prawidłowo, a dopiero trzeciego dnia pojawiły się oznaki odrzutu - w momencie, gdy w przekształconej tkance ponownie zaczęły się pojawiać antygeny grupy A.

Lepsza przyszłość

Według danych cytowanych w badaniu, ponad połowa pacjentów oczekujących na przeszczep nerki ma grupę krwi 0, co oznacza, że ich szanse na znalezienie zgodnego dawcy są najniższe. Konwersja narządów do uniwersalnego typu 0, tzw. ECO (ang. enzyme-converted O), może całkowicie zmienić ich sytuację. I chociaż metoda wymaga dalszych testów, jej potencjał jest ogromny.

Nie wiem, czy stanie się to standardem, ale z pewnością jest to możliwe

Jeśli technologia zostanie dopracowana i połączona z klasyczną immunosupresją, może pozwolić lekarzom dowolnie dopasowywać organy do biorców niezależnie od grupy krwi. To z kolei oznacza koniec wieloletnich oczekiwań na "zgodnego" dawcę i prawdziwy przełom w transplantologii.

