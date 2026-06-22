Dziewczynki urodziły się w czerwcu 2023 roku w nigeryjskim stanie Ekiti jako bliźnięta czaszkowe, to jedna z najrzadszych i najtrudniejszych do leczenia form zrośnięcia bliźniąt. Ich czaszki były połączone, a dodatkowo współdzieliły część tkanki mózgowej i naczyń krwionośnych. Tego typu przypadki stanowią zaledwie około 5 proc. wszystkich zrośniętych bliźniąt i występują średnio raz na 2,5 miliona urodzeń.

Operacja planowana miesiącami

Gdy Mercy i Goodness miały sześć miesięcy, zostały objęte opieką organizacji Gemini Untwined, specjalizującej się w leczeniu bliźniąt zrośniętych głowami. W 2025 roku wraz z rodzicami trafiły do Abu Zabi, gdzie przez cztery miesiące przechodziły kolejne etapy przygotowań do rozdzielenia.

W przedsięwzięcie zaangażowano ponad 60 lekarzy, pielęgniarek i specjalistów z ponad 20 krajów. Finałową operację przeprowadzono w szpitalu Sheikh Khalifa Medical City, ostatni etap zabiegu trwał 12 godzin, a całkowity czas pracy zespołów medycznych na salach operacyjnych przekroczył 40 godzin!

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AI zajrzała do mózgu przed chirurgami

Kluczową rolę odegrały tu technologie cyfrowe, na podstawie szczegółowych skanów mózgu stworzono niezwykle dokładne modele anatomiczne, które pozwoliły chirurgom wielokrotnie przećwiczyć zabieg jeszcze przed rozpoczęciem operacji. Wykorzystano do tego sztuczną inteligencję, rzeczywistość mieszaną oraz trójwymiarowe wizualizacje struktur mózgowych i naczyń krwionośnych.

Według materiałów prezentowanych przez zespół medyczny dziewczynki stały się również pierwszymi bliźniętami czaszkowymi, u których fragmenty nowych struktur czaszki projektowano z wykorzystaniem technologii mixed reality. A to jeszcze nie koniec innowacji, bo podczas operacji lekarze wykorzystali również metodę tzw. open book, które wykorzystuje siłę grawitacji do delikatnego rozdzielania i podtrzymywania tkanki mózgowej, ograniczając potrzebę stosowania tradycyjnych metalowych rozwieraczy i zmniejszając ryzyko urazów operacyjnych.

Dziewiąty taki zabieg na świecie

Profesor Noor ul Owase Jeelani, kierujący operacją neurochirurg dziecięcy, określił rozdzielenie dziewczynek jako "przełomowy przypadek", zaplanowany i przeprowadzony z precyzją niespotykaną we wcześniejszych operacjach tego typu. Była to zaledwie dziewiąta udana operacja rozdzielenia bliźniąt czaszkowych przeprowadzona przez zespół Gemini Untwined.

Sam fakt, że Mercy i Goodness dożyły zabiegu, był już sukcesem medycyny. Statystyki pokazują, że około 40 proc. takich dzieci rodzi się martwych lub umiera podczas porodu, a kolejna jedna trzecia nie przeżywa pierwszej doby życia. Tymczasem ich operacja zakończyła się pełnym sukcesem - zostały rozdzielone, przeszły rekonwalescencję bez poważnych powikłań, wróciły do rodzinnego domu w Nigerii i dziś rozwijają się jako dwie niezależne dziewczynki.

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