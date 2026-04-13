Badacze od lat mierzą się z problemem badania wirusów w warunkach laboratoryjnych, w większości przypadków wykorzystywane są sztucznie wytworzone białka powierzchniowe, które stanowią główny cel odpowiedzi immunologicznej. Jednak takie modele są uproszczone, często pozbawione fragmentów zakotwiczonych w błonie wirusa i w efekcie nie zachowują się dokładnie tak, jak w rzeczywistych warunkach, co utrudnia zrozumienie, w jaki sposób przeciwciała rozpoznają i neutralizują patogeny.

I tu do akcji wkracza nowa metoda opracowana przez naukowców Scripps Research wraz z międzynarodowymi partnerami i opisana w publikacji na łamach Nature Communications. Rozwiązuje ona wspomniany problem poprzez osadzanie białek wirusowych w nanodyskach, czyli niewielkich strukturach zbudowanych z lipidów, które imitują błonę komórkową. Dzięki temu białka zachowują swoją naturalną formę i właściwości, co pozwala na bardziej realistyczne badanie ich zachowania oraz reakcji układu odpornościowego.

Przetestowane na HIV i Eboli

Technologia została już przetestowana na takich wirusach, jak HIV oraz Ebola - patogenach, które od dekad stanowią jedno z największych wyzwań dla medycyny. W przypadku HIV badacze skupili się na stabilnym fragmencie białka powierzchniowego znajdującym się w pobliżu błony wirusa, który jest celem przeciwciał zdolnych neutralizować wiele jego wariantów.

Zastosowanie nanodysków pozwoliło po raz pierwszy uzyskać szczegółowy obraz tego, jak przeciwciała wiążą się z tymi strukturami w warunkach zbliżonych do naturalnych. Wyniki wskazują, że niektóre przeciwciała mogą neutralizować wirusa poprzez destabilizację jego białek odpowiedzialnych za wnikanie do komórek. To istotna wskazówka, która może pomóc w projektowaniu szczepionek zdolnych wywoływać podobną, szeroką odpowiedź immunologiczną.

Szczepionki będą skuteczniejsze

Nowa platforma oferuje również wymierne korzyści praktyczne. Pozwala na wykorzystanie standardowych narzędzi stosowanych w badaniach nad szczepionkami, jak testy wiązania przeciwciał, analiza komórek odpornościowych czy obrazowanie o wysokiej rozdzielczości. Jednocześnie znacząco skraca czas przygotowania eksperymentów, z kilku tygodni do około tygodnia oraz umożliwia prowadzenie badań na większą skalę.

I choć nie mówimy jeszcze o gotowej szczepionce, technologia może odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu jej opracowania. Co istotne, jej zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do HIV i Eboli. Może być wykorzystana także w badaniach nad innymi wirusami posiadającymi białka zakotwiczone w błonie, w tym nad patogenami odpowiedzialnymi za grypę czy COVID-19. W praktyce oznacza to, że naukowcy zyskują narzędzie, które pozwala znacznie dokładniej analizować mechanizmy działania wirusów i odpowiedzi immunologicznej organizmu.

