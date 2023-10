Za starzy na seks? Szkodliwa bzdura!

W jaki sposób to działa? Liczne badania wykazały, że samotność i izolacja społeczna wiążą się z pogorszeniem funkcji poznawczych w późniejszym życiu, tym samym niektóre rodzaje aktywności społecznej, np. seks, rzeczywiście mogą odgrywać rolę ochronną przed pogorszeniem funkcji poznawczych.



Co więcej, seks często wiąże się z ćwiczeniami fizycznymi, co oznacza, że lepsza wydajność poznawcza może wynikać z poprawy zdrowia układu krążenia, co z kolei może zwiększyć przepływ krwi do mózgu i zmniejszyć stan zapalny.

Wiadomo również, że seks zmniejsza stres, a uważa się, że stres zapobiega wzrostowi neuronów w niektórych częściach mózgu związanych z pamięcią. Wreszcie, może poprawić funkcje poznawcze poprzez uwalnianie dopaminy, która jest neuroprzekaźnikiem powiązanym z poprawą pamięci.

Nasze odkrycia pomagają kontekstualizować wieloaspektowe rozumienie zdrowego starzenia się i odnoszą się do praktyk klinicznych i regulacji dotyczących zdrowia poznawczego. A w szczególności tego, jak może to być powiązane z życiem seksualnym, obszarem często pomijanym w przypadku osób starszych podsumowują autorzy.