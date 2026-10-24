W skrócie Tempo dojrzewania kory mózgowej u nastolatków pozwala przewidzieć wystąpienie zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i stany lękowe, nawet z czteroletnim wyprzedzeniem.

Analiza 30 tys. skanów mózgu wskazuje, że podatność na problemy psychiczne wynika z zaburzeń harmonogramu rozwoju kory, kształtowanych genetycznie jeszcze przed narodzinami.

Odkryte zależności mają charakter statystyczny i odnoszą się do populacji, co oznacza, że wniosków nie można jeszcze stosować w indywidualnej diagnostyce medycznej pacjentów.

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Tempo dojrzewania mózgu może zwiastować problemy z psychiką

Szybkość, z jaką poszczególne obszary mózgu dojrzewają w okresie wczesnej adolescencji, pozwala przewidzieć wystąpienie zaburzeń psychicznych nawet na cztery lata przed pojawieniem się pierwszych objawów. Wnioski te płyną z analizy danych zebranych od blisko 12 tys. młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy przeanalizowali prawie 30 tys. skanów MRI zrealizowanych na przestrzeni sześciu lat w ramach projektu ABCD. Pozwoliło to dokładnie odtworzyć proces utraty grubości kory mózgowej, stanowiącej zewnętrzną warstwę mózgu.

Ścieńczenie kory (termin używany w polskojęzycznej neuronauce, ang. cortical thinning) podczas dorastania wiąże się z usuwaniem nieużywanych połączeń synaptycznych między neuronami, co sprzyja bardziej wydajnej pracy narządu w kontekście przetrwania. Badacze zauważyli, że proces ten nie przebiega w jednostajnym tempie, lecz przyjmuje kształt litery S. Początkowo przyspiesza, następnie postępuje równomiernie, a na koniec zwalnia, gdy dany obszar osiąga dojrzałość. Cały proces rozpoczyna się w rejonach czuciowych, a następnie stopniowo przesuwa się w stronę obszarów odpowiedzialnych za bardziej skomplikowane procesy myślowe.

Odkrycie, które zostało opublikowane w badaniu - obecnie znajdującym się w serwisie bioRxiv, otwiera się w nowym oknie - podważa dotychczasowe teorie, które wiązały zaburzenia psychiczne z uszkodzeniami konkretnych obwodów mózgowych. Wyniki wskazują, że podatność na problemy psychiczne wynika z zakłóceń w harmonogramie rozwoju mózgu. Mechanizm ten może być uruchamiany przez geny wykazujące aktywność jeszcze przed narodzinami dziecka.

"Daje to jeden z najostrzejszych jak dotąd obrazów tego, jak kora mózgowa rozwija się od dzieciństwa do okresu dojrzewania" - skomentował Avram Holmes, neuronaukowiec systemowy z Rutgers University. "To sprawia, że zaczynasz myśleć o czasie rozwoju mózgu, a nie tylko o lokalizacji [w mózgu], gdy przyglądamy się objawom psychiatrycznym" - dodał w rozmowie z prestiżowym "Nature", którego redakcja wzięła pod lupę owo badanie.

Przebieg zmian w korze mózgowej u dorastającej młodzieży

W badaniu wykorzystano dane z wieloletniego projektu śledzącego rozwój dzieci od około 9 r.ż. Uczestnicy poddawali się badaniu rezonansem magnetycznym co dwa lata, a ich rodzice corocznie wypełniali kwestionariusze dotyczące stanu zdrowia psychicznego swoich dzieci. Dzięki temu zestawieniu autorzy pracy mogli szczegółowo prześledzić dynamikę zmian zachodzących w strukturze mózgu.

Skanowanie wykazało, że wyhamowanie procesu ścieńczenia kory najpierw obejmuje podstawowe obszary czuciowe. W rejonach takich jak kora wzrokowa, zlokalizowana w tylnej, bocznej i górnej części mózgu, spowolnienie to zaczynało się około 13 r.ż. Następnie fala dojrzewania przesuwała się w stronę rejonów czołowych, odpowiadających za planowanie, koncentrację i regulację emocjonalną, docierając do nich w wieku około 16 lat.

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Badanie wykazało też różnice związane z płcią uczestników. Niemal we wszystkich badanych obszarach kory mózgowej proces ścieńczenia przebiegał szybciej u dziewczyn niż u chłopców. Różnice te były widoczne na poziomie całej populacji badanych nastolatków.

Zapowiedź objawów lękowych i depresyjnych w mózgu i genach

Analiza zależności między trajektoriami rozwoju mózgu a zdrowiem psychicznym ujawniła wyraźne prawidłowości. Dzieci, u których w wieku około 9 lat stwierdzono grubszą korę w obszarach sensorycznych, były bardziej narażone na wystąpienie symptomów lękowych i depresyjnych około 13 r.ż. w porównaniu do rówieśników o cieńszej korze w tych samych rejonach.

Sytuacja powtórzyła się w odniesieniu do obszarów kory odpowiedzialnych za złożone funkcje poznawcze. Grubsza kora w strukturach przedczołowych 11-latków zapowiadała pojawienie się problemów ze zdrowiem psychicznym około 13 r.ż. Oznacza to, że opóźnienia w dojrzewaniu poszczególnych rejonów wyprzedzają wystąpienie zaburzeń o kilka lat.

Naukowcy zestawili swoje mapy mózgu z atlasami genetycznymi i odkryli istotne zbieżności. Obszary, w których grubość kory najsilniej przewidywała wystąpienie objawów psychiatrycznych u nastolatków, pokrywały się z sieciami genów aktywnych w okresie prenatalnym. Wynik ten wskazuje na znaczenie programowania genetycznego w łonie matki dla ryzyka późniejszych zaburzeń.

Grubsza kora w momencie, gdy dany obszar powinien zbliżać się do dojrzałości, może świadczyć o opóźnionej plastyczności mózgu (neuroplastyczności). Zjawisko to potencjalnie utrudnia dziecku dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia i radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi.

Granice wykorzystania wyników badań w praktyce klinicznej

Odkryte zależności, choć istotne dla nauki, mają charakter statystyczny i odnoszą się do ogółu populacji. Zauważalne trendy ujawniają się dopiero po uśrednieniu danych pochodzących od bardzo dużej liczby badanych osób. "Efekty statystyczne są stosunkowo niewielkie i subtelne w swoich rozmiarach" - zauważa Avram Holmes. Z tego powodu wyciągnięte wnioski nie mogą być jeszcze stosowane w indywidualnej diagnostyce medycznej.

Praca wnosi co prawda istotny wkład w zrozumienie mechanizmów powstawania zaburzeń, lecz sama w sobie nie daje podstaw do precyzyjnego przewidywania losów konkretnego pacjenta. Diagnostyka kliniczna wymaga bardziej jednoznacznych markerów. Pokazuje to, że podobnie jak nieuprawniona jest ekstrapolacja wyników uzyskanych u indywidualnych pacjentów na ogół populacji, tak też niewłaściwe jest przenoszenie uśrednionych prawidłowości populacyjnych bezpośrednio na przypadek pojedynczej osoby.

Zdaniem ekspertów dotychczasowe trudności w udowodnieniu związku między ścieńczaniem kory a zaburzeniami psychicznymi wynikały z ograniczeń metodologicznych. Wcześniejsze prace opierały się na małych próbach badawczych lub pojedynczych pomiarach w czasie, co uniemożliwiało uchwycenie pełnej dynamiki zmian.

Co dalej? Nowy model rozwoju kory mózgowej tworzy uniwersalną ramę do kolejnych badań nad ryzykiem wystąpienia psychopatologii u młodzieży. Dalsze analizy mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak czynniki genetyczne i środowiskowe kształtują dojrzałość biologiczną mózgu.

Clauss J. A. et al. Inflections in adolescent cortical maturation signal psychopathology risk. bioRxiv (2026). DOI: 10.64898/2026.10.08.755024 Kozlov M. Teen depression and anxiety predicted by childhood brain development. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03357-9