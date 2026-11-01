W skrócie Psychiatria precyzyjna wykorzystuje dane biometryczne, skany mózgu, analizę mowy i czynniki środowiskowe do dopasowania terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Obecne metody diagnostyczne opierają się na subiektywnym wywiadzie lekarskim, co prowadzi do konieczności testowania leków metodą prób i błędów przez wielu pacjentów.

Naukowcy dążą do wdrożenia modelu biopsychospołecznego, który uwzględnia nie tylko biologię, ale także kontekst kulturowy i społeczny w leczeniu zaburzeń psychicznych.

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Psychiatria precyzyjna. Zdrowie w ujęciu biopsychospołecznym

Wyobrażenie wizyty u psychiatry za dziesięć lat zakłada, że oprócz wywiadu lekarskiego pacjent zostanie poddany szczegółowej analizie danych biometrycznych. Specjalista przeanalizuje wzorce snu i mowy zarejestrowane przez smartfona, sprawdzi wyniki badań krwi i skanów mózgu, a także zweryfikuje kod pocztowy, aby ocenić poziom zanieczyszczenia środowiska w miejscu zamieszkania. Algorytm porówna te informacje z bazą danych tysięcy innych osób, wytypuje najskuteczniejsze metody leczenia dla danego profilu i zaproponuje indywidualny plan terapii.

Taki model, określany jako psychiatria precyzyjna, znacząco odbiega od obecnej praktyki klinicznej. Mimo postępu w naukach medycznych diagnostyka zaburzeń psychicznych nadal opiera się na wywiadzie i analizie objawów pacjenta. Rozpoznania są szerokie i bywają nieprecyzyjne, przez co ta sama terapia może przynieść znakomite rezultaty w przypadku jednej choroby lub zaburzenia, a w innym przypadku z podobną diagnozą - nie dać żadnych efektów.

Z powodu tego błądzenia po omacku pacjenci często przechodzą przez długi proces testowania kolejnych leków i dawek metodą prób i błędów. Aby zmienić ten stan rzeczy, naukowcy dążą do podziału ogólnych diagnoz na mniejsze, bardziej precyzyjne podgrupy. Część badaczy skupia się na analizie genów i połączeń neuronalnych, podczas gdy inni badają parametry mowy, jakość snu czy uwarunkowania społeczne. Zespoły pracujące nad klasyfikacją DSM rozważają nawet uwzględnienie w diagnozie czynników społeczno-ekonomicznych, kulturowych i środowiskowych.

Taki model biopsychospołeczny - który stanowi holistyczne podejście do problematyki zdrowia i chorób - jest już w zasadzie oczywistością dla neuronauki i innych dziedzin związanych z biologią, ale wciąż czeka na wdrożenie w praktykę kliniczną.

"Myślę, że psychiatria precyzyjna jest z pewnością częścią przyszłości" - skomentował Tom Insel, psychiatra i były dyrektor US National Institute of Mental Health (NIMH). "Będziemy w stanie od samego początku powiedzieć: ten pacjent potrzebuje tego leczenia i dzięki niemu uzyska najlepsze rezultaty".

Część środowiska medycznego wskazuje jednak, że podejście personalizowane wymaga jeszcze twardych dowodów. Wcześniejsze odkrycia z zakresu genetyki czy obrazowania mózgu nie spełniły pokładanych w nich nadziei, a kolejne badania potwierdzają ogromną różnorodność zaburzeń psychicznych.

Trudności w tworzeniu jednolitych kryteriów diagnostycznych

Idea wprowadzania większej precyzji do diagnostyki medycznej ma wieloletnią historię. W 1980 r. trzecia edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, aktualnie obowiązuje jego piąta edycja) wprowadziła szczegółowe kryteria rozpoznawania poszczególnych stanów, co miało zwiększyć powtarzalność diagnoz. Założenie było proste - rozpoznanie depresji lub schizofrenii powinno oznaczać to samo bez względu na to, jaki lekarz stawia diagnozę.

Problem polega na tym, że klasyfikacja DSM definiuje zaburzenia wyłącznie na podstawie objawów. Te same symptomy pojawiają się w wielu jednostkach chorobowych, a jeden pacjent może otrzymać kilka diagnoz jednocześnie. Co więcej, dwie osoby z tą samą diagnozą mogą przechodzić chorobę w zupełnie inny sposób.

Przykładowo aby spełnić kryteria epizodu depresyjnego według DSM, pacjent musi wykazać co najmniej pięć z dziewięciu objawów w ciągu dwóch tygodni. Wśród nich musi wystąpić obniżony nastrój lub utrata zainteresowań, a pozostałe kryteria obejmują m.in. bezsenność, nadmierną senność, zmiany wagi, poczucie winy czy myśli samobójcze.

"Możliwe jest, że dwie osoby mają tę samą diagnozę i ani jednego wspólnego objawu z wymaganej listy" - wyjaśnia Vikram Patel, psychiatra z Harvard Medical School w Bostonie. Bardziej kontrowersyjnym podejściem jest próba kategoryzowania pacjentów na podstawie przyczyn choroby, a nie samych objawów czy efektów leczenia.

Wpływ środowiska społecznego na zdrowie psychiczne

Nacisk na dane empiryczne i listy symptomów, który rozpoczął się w latach 80. XX wieku, był reakcją na nurt psychodynamiczny. Metody wywodzące się od założeń Zygmunta Freuda skupiały się na nieświadomych mechanizmach sterujących ludzkim zachowaniem. Zwrot w stronę obiektywnych wskaźników sprawił jednak, że psychiatria ograniczyła uwagę poświęcaną indywidualnym doświadczeniom i kontekstowi społecznemu.

Według dzisiejszego stanu wiedzy zaburzenia psychiczne są wywoływane przez wiele różnorodnych czynników, które ostatecznie znajdują swoje odbicie w funkcjonowaniu mózgu. Zdaniem części badaczy istotą problemu nie zawsze jest sam mechanizm biologiczny, ale może nią być reakcja organizmu na bodźce płynące ze środowiska zewnętrznego.

Przykładem może być lęk, który ewolucyjnie pomagał ludziom radzić sobie z nagłym zagrożeniem. Współczesny, przewlekły stres związany z finansami lub relacjami utrzymuje tę reakcję w sposób ciągły i przewlekły, co praktycznie nie zdarzało się przez tysiące lat naszej historii. "To, co jest w rzeczywistości patologiczne, to nie sama reakcja, ale środowisko społeczne, w którym ta reakcja zachodzi" - podkreśla Vikram Patel.

Wielu lekarzy podchodzi sceptycznie do takiego ujęcia, ponieważ mają ograniczony wpływ na sytuację życiową pacjenta. "Twoja diagnoza może być cięższa nie dlatego, że masz biologiczną predyspozycję, ale z powodu okoliczności, w jakich się znajdujesz" - wyjaśnia psychiatra Milton Wainberg z Columbia University.

Łączenie biologii z empatią i uwarunkowaniami kulturowymi

Choć czynniki społeczne nie są jeszcze standaryzowane w procesie stawiania diagnozy, kontekst kulturowy już teraz wpływa na sposób prowadzenia terapii. Przykładem dostosowania metod do otoczenia jest program realizowany od 2008 r. w stanie Gujarat w Indiach, gdzie tradycyjne uzdrawianie połączono z opieką psychiatryczną przy lokalnej świątyni.

"Kiedy wchodzisz do tego miejsca, nikt nie wie, czy idziesz się modlić, czy do psychiatry. Dzięki temu znika stygmatyzacja związana z chorobą psychiczną" - powiedział Dinesh Bhugra, psychiatra z King's College London. Tego typu podejście różni się od analizy genetycznej czy badań obrazowych. Zamiast szukać przyczyn wyłącznie wewnątrz organizmu, wykorzystuje ono otaczający pacjenta świat.

Kontekst kulturowy ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Mimo że jako jeden gatunek mamy różne wspólne stany psychiczne, to niektóre z nich nie są wcale uniwersalne i pojawiają się tylko w niektórych kulturach w wyniku enkulturacji (przyswajania określonej kultury). Chodzi nie tylko o unikalne emocje czy stany uchodzące za normę lub patologię, ale też o ogólnie ujęty porządek życia psychicznego.

Przykładowo uważa się, że klasyczna psychoanaliza opiera się na zachodnim, indywidualistycznym modelu człowieka z przełomu XIX i XX w. i może nie przynosić oczekiwanych rezultatów w kulturach kolektywistycznych, azjatyckich czy afrykańskich. Powstała ona bowiem w Wiedniu i zarówno jej praktykami, jak i pacjentami były osoby z wyższych warstw społecznych, często nieświadomie uwarunkowane w określonych mieszczańskich wartościach i przekonaniach, które nie są uniwersalne.

W społecznościach, w których tożsamość jednostki ukształtowana jest głównie przez relacje rodzinne, tradycję i duchowość, metody skupione wyłącznie na indywidualnym wglądzie i przeżyciach z dzieciństwa okazują się często niedopasowane do realiów pacjenta.

Integracja danych biologicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb człowieka stanowi fundament nowej wizji opieki. "A jest nią zdolność do tworzenia bliskiej relacji z ludźmi i wspierania ich w pełnym zakresie ich potrzeb" - podsumował Tom Insel. Wygląda zatem na to, że w kolejnych latach rola psychiatry przejdzie kolejne przeobrażenie, by jeszcze lepiej pomagać ludziom.

Źródło: Adam D. The grand plan to transform psychiatry - by personalizing mental-health care. Nature 658, 1116-1118 (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03391-7