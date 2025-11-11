Naukowcy ze Szwajcarii zaproponowali jednak rozwiązanie problemu na miarę czasów, w jakich żyjemy, a mianowicie inteligentne skarpetki Leia, które nie tylko zmniejszają ból, ale też - dzięki mikrosystemom sterowanym sztuczną inteligencją - przywracają czucie w stopach. Projekt opracowała firma Mynerva, spin-off Politechniki w Zurychu (ETH Zurich), która połączyła inteligentne tkaniny, sensory nacisku i przetwarzanie danych w jeden system terapeutyczny, który działa… podczas chodzenia.

AI, która uczy się każdego kroku

W podeszwie skarpetki umieszczono czujniki rejestrujące rozkład nacisku stopy, a w górnej części miniaturowy komputer przekształcający te dane w impulsy elektryczne. Następnie elektrody wszyte w materiał przesyłają sygnały do zdrowych fragmentów nerwów, co pozwala użytkownikowi znów poczuć kontakt z podłożem. Efekt? Większa stabilność chodu, mniejsze ryzyko upadków i realna ulga w bólu neuropatycznym, bez konieczności sięgania po silne leki przeciwbólowe.

Premiera planowana na 2027 rok

System Leia nie działa w sposób uniwersalny, każda skarpeta jest indywidualnie kalibrowana do stopy użytkownika. Sztuczna inteligencja analizuje dane z czujników, aby dostosować częstotliwość i natężenie impulsów elektrycznych do potrzeb konkretnej osoby.

Zespół Mynerva podkreśla, że takie personalizowane podejście pozwala nie tylko poprawić komfort pacjentów, ale też umożliwia prowadzenie terapii w domu, bez nadzoru klinicznego.

Choć Leia nie trafiła jeszcze na rynek, naukowcy przygotowują się do długoterminowych testów klinicznych. Ich celem jest sprawdzenie, czy technologia może nie tylko łagodzić ból, ale też zapobiegać powstawaniu owrzodzeń stóp i częściowo regenerować funkcje nerwów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze inteligentne skarpetki dla diabetyków trafią do sprzedaży w 2027 roku.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News