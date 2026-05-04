Groźny hantawirus na Atlantyku

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na statku wycieczkowym MV Hondius płynącym przez Atlantyk doszło do niebezpiecznego wybuchu epidemii choroby, który zakończył się tragicznie dla części pasażerów. W wyniku podejrzewanego zakażenia hantawirusem zmarły trzy osoby, a kolejne zachorowały i wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

"Trwają szczegółowe dochodzenia, w tym dalsze badania laboratoryjne i epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniana jest opieka medyczna i wsparcie. Trwa również sekwencjonowanie wirusa" - napisała WHO na portalu X.

WHO prowadzi śledztwo

Hantawirus to rzadki, ale potencjalnie bardzo groźny patogen przenoszony głównie przez gryzonie. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez kontakt z ich wydzielinami - moczem, kałem lub śliną - które mogą unosić się w powietrzu i być wdychane przez człowieka.

Choroba początkowo przypomina grypę (gorączka, bóle mięśni, zmęczenie), jednak w cięższych przypadkach szybko prowadzi do poważnych powikłań, zwłaszcza niewydolności układu oddechowego.

Choć wirus ten zwykle nie przenosi się łatwo między ludźmi, eksperci nie wykluczają takiej możliwości w wyjątkowych sytuacjach, dlatego każdy taki przypadek jest dokładnie analizowany. Właśnie dlatego WHO rozpoczęła szczegółowe dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić źródło zakażenia oraz ocenić ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Czy grozi nam pandemia hantawirusa?

Człowiek najczęściej zakaża się poprzez wdychanie cząstek wirusa, np. podczas sprzątania miejsc, gdzie znajdują się odchody gryzoni. Możliwe jest także zakażenie przez kontakt uszkodzonej skóry z odchodami, spożycie skażonej żywności, a także ugryzienie przez zakażone zwierzę.

Osoba zakażona hantawirusem nie zaraża kolejnych osób, zatem prawdopodobieństwo wystąpienia pandemii jest bliskie zeru.

Leczenie zakażenia hantawirusami

Nie istnieje specyficzny lek przeciwwirusowy, który działałby bezpośrednio na hantawirusy. Leczenie polega głównie na intensywnej terapii, stabilizacji krążenia i leczeniu objawowym. Kluczowe jest szybkie rozpoznanie i hospitalizacja.

Jak się chronić przed hantawirusami?

Najważniejsze jest ograniczenie kontaktu z gryzoniami i ich odchodami. W miejscu przechowywania żywności należy utrzymywać czystość, a sprzątanie powinno przebiegać z odpowiednim zabezpieczeniem maseczkami, rękawicami i bez wzbijania kurzu.

