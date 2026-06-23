Zespół naukowców skupił się na jednym z najważniejszych elementów snu wolnofalowego - charakterystycznym rytmie pracy neuronów, który polega na naprzemiennych fazach aktywności i wyciszenia. To właśnie ten wzorzec uznawany jest za fundament regeneracyjnego działania snu.

Kluczowy mechanizm "włącz-wyłącz"

Podczas głębokiego snu neurony nie pracują w sposób ciągły. Zamiast tego przechodzą przez cykliczne fazy - najpierw intensywne wyładowanie, a następnie chwilowe "milczenie". Ten zsynchronizowany rytm, znany jako aktywność wolnofalowa (SWA), odzwierciedla zapotrzebowanie organizmu na sen i jest ściśle związany z kondycją połączeń nerwowych.

Aktywność wolnofalowa i synchronizacja odzwierciedlają zapotrzebowanie na sen, są powiązane z siłą połączeń synaptycznych i sprzyjają ich regulacji oraz konsolidacji pamięci

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Sen "na żądanie" na czuwającym mózgu

To właśnie ten mechanizm naukowcy postanowili odtworzyć, bez faktycznego snu. W eksperymencie wykorzystano optogenetykę, czyli technikę pozwalającą sterować aktywnością neuronów za pomocą światła. U myszy pozostających w stanie czuwania wywołano sztucznie naprzemienne fazy aktywności i wyciszenia w wybranych obszarach mózgu.

Efekty okazały się zaskakujące, bo fragmenty mózgu poddane stymulacji wykazywały później mniejsze zapotrzebowanie na sen, spadek aktywności wolnofalowej podczas kolejnego snu, obniżenie markerów siły synaptycznej. Krótko mówiąc, wyglądało to tak, jakby część "pracy snu" została wykonana wcześniej.

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Pamięć wraca mimo braku snu

Najbardziej wymowny test dotyczył pamięci. Myszy pozbawione snu radziły sobie gorzej w zadaniach poznawczych. Jednak te, u których wywołano sztuczny rytm snu w czasie czuwania, odzyskały zdolność do prawidłowej konsolidacji wspomnień. Co więcej, efekt udało się osiągnąć nawet podczas deprywacji snu, pod warunkiem, że odpowiedni wzorzec aktywności neuronów został odtworzony w obu półkulach mózgu.

Co to oznacza dla nauki? Badanie po raz pierwszy tak wyraźnie pokazuje, że nie sam stan snu, ale konkretny wzorzec aktywności mózgu może być kluczowy dla jego regeneracji. To nie oznacza, że w przyszłości przestaniemy spać, bo naturalny sen nadal pozostaje najbardziej kompleksowym procesem regeneracyjnym, jednak odkrycie otwiera nowe kierunki badań, od terapii zaburzeń snu po potencjalne wsparcie funkcji poznawczych w warunkach ich ograniczenia.





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