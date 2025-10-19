Wyniki badań przedstawiono podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w Berlinie. Zespół prof. Sanjaya Popata, onkologa z Royal Marsden NHS Foundation Trust w Londynie, poinformował, że lek zongertinib zastosowany jako pierwsza linia leczenia u pacjentów z mutacją HER2 pozwolił na kontrolę choroby u 96 proc. badanych osób.

Wyniki tego badania są niezwykle istotne i oznaczają nową nadzieję dla pacjentów z rakiem płuca z mutacją HER2. Do tej pory nie istniało dla nich żadne ukierunkowane leczenie, a standardowa chemioterapia często wiązała się z poważnymi skutkami ubocznymi

Działa praktycznie u wszystkich chorych

Zongertinib był podawany w formie codziennej tabletki pacjentom, którzy nie otrzymywali wcześniej żadnego leczenia z powodu zaawansowanego raka płuca. Spośród 74 uczestników badania 77 proc. doświadczyło zmniejszenia guzów, w tym 8 proc. całkowitego zaniku zmian nowotworowych, a u pozostałych 69 proc. stwierdzono częściową regresję nowotworu.

Mutacje genu HER2 występują u około 4 proc. chorych na raka płuca, zarówno u osób palących, jak i tych, które nigdy nie paliły. Dotychczas dla tej grupy pacjentów brakowało terapii celowanej, co zmuszało lekarzy do stosowania intensywnych obciążających chemioterapii. Zongertinib działa zaś poprzez bezpośrednie blokowanie nieprawidłowej aktywności genu HER2, co pozwala zahamować rozwój nowotworu bez tak silnych skutków ubocznych, jakie towarzyszą tradycyjnym metodom leczenia.

To pierwszy raz, gdy możemy tak skutecznie "wyłączyć" mutację HER2 w raku płuca. Daje to pacjentom nie tylko dłuższe życie, ale też lepszą jakość życia

Nowa szansa dla pacjentów

Jest to szczególnie ważne dla pacjentów mocno już doświadczonych leczeniem, jak przywoływana przez The Independent 74-letnia Susan Gasson z Londynu, pacjentka Royal Marsden. Kobieta od lat walczyła z różnymi nowotworami (piersi, szyjki macicy i tarczycy), a następnie z rakiem płuca - po wcześniejszych ciężkich terapiach, które przyniosły wiele skutków ubocznych, powrót choroby był dla niej ciosem i jak przyznała, że "nie chciała znowu przechodzić przez chemioterapię i radioterapię".

Badanie przeprowadzono w 85 ośrodkach na całym świecie, z udziałem pacjentów w wieku od 35 do 88 lat. Kolejnym krokiem będzie faza III badania klinicznego, w której skuteczność zongertinibu zostanie porównana z tradycyjnymi metodami leczenia, jak chemioterapia. Eksperci podkreślają, że jeśli wyniki się potwierdzą, może on stać się pierwszym skutecznym lekiem celowanym dla chorych na raka płuca z mutacją HER2.

