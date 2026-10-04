W skrócie Przeszczepione serca adaptują wiek biologiczny do biorcy. Młode narządy szybciej starzeją się w starszych ciałach, a starsze odmładzają się po wszczepieniu młodym osobom.

Badania na myszach i ludziach potwierdziły, że środowisko organizmu wpływa na wiek tkanki. Analizy metylacji DNA wykazały, że wiek serca zależy bezpośrednio od organizmu biorcy.

Odkrycie pozwala na bezpieczne rozszerzenie kryteriów kwalifikacji dawców serc. Nowe procedury mogą zwiększyć dostępność organów i skrócić czas oczekiwania na operacje.

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Wiek serca dostosowuje się do biorcy przeszczepu

Zapotrzebowanie na transplantacje serca stale rośnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych w 2024 r. wykonano 4636 takich operacji, co stanowi wzrost o 81,5 proc. w porównaniu z 2013 r. Mimo to dziesiątki pacjentów rocznie umierają w oczekiwaniu na przeszczep. Aby rozwiązać ten problem, prowadzone są m.in. prace nad ksenotransplantacjami (przeszczepami między różnymi gatunkami) i zmieniane się wytyczne kwalifikacji dawców. Standardowo zaleca się dawców poniżej 45 lat, ale do transplantacji dopuszcza się też osoby starsze bez zmian chorobowych w naczyniach wieńcowych.

Naukowcy z Harvard Medical School w USA tymczasem odkryli, serce po przeszczepie z reguły dostosowuje swój wiek biologiczny do organizmu biorcy. Narządy pobrane od młodych dawców gwałtownie starzeją się w ciele starszych pacjentów, podczas gdy starsze serca ulegają odmłodzeniu po wszczepieniu młodym osobom. Odkrycie to sugeruje możliwość pozyskiwania narządów od starszych dawców niż dotychczas. Zjawisko opisano w badaniu zamieszczonym w serwisie bioRxiv, otwiera się w nowym oknie, które jako preprint czeka na recenzję naukową, a także w serwisie Nature, otwiera się w nowym oknie.

Zespół naukowców pod kierunkiem dr. Jessego Poganika zbadał zmiany wieku biologicznego narządów. Badacze przeanalizowali poziom uszkodzeń komórkowych akumulowanych w sercach po przeszczepie. Analizy przeprowadzono zarówno na modelach zwierzęcych, jak i u ludzi. "To niesamowite, że znaleźliśmy dokładnie takie same efekty, jakie widzieliśmy u myszy" - skomentował dr Poganik.

Dwa serca jednocześnie. Odkrycie u myszy potwierdziło zjawisko

W pierwszej fazie badania naukowcy przeszczepili dodatkowe serca myszom w różnym wieku. W eksperymencie wykorzystano gryzonie młode (trzymiesięczne), w średnim wieku (jednoroczne) oraz stare (w wieku od 1,5 do 1,67 roku). Dawcy i biorcy zostali połączeni we wszystkich możliwych kombinacjach wiekowych, a zwierzęta żyły z dwoma narządami jednocześnie.

Po upływie od czterech do sześciu miesięcy od zabiegu pobrano próbki tkanek do badań genetycznych. Naukowcy przeanalizowali metylację DNA w około 320 tys. obszarów genetycznych pod kątem zmian związanych ze starzeniem komórkowym. Wyniki porównano bezpośrednio z profilami własnych serc badanych gryzoni.

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Eksperyment wykazał bezpośrednią zależność wieku biologicznego przeszczepu od organizmu biorcy. Młode serca w ciele starszych myszy wykazywały przyspieszone starzenie, zaś starsze narządy ulegały odnowie w młodych organizmach. Zjawisko to nawiązuje do badań nad parabiozą, w których połączenie układów krążenia dwóch organizmów wykazało wpływ krwi młodych osobników na poprawę pamięci i wydłużenie życia starszych zwierząt.

"Te dane identyfikują środowisko systemowe jako siłę napędową wieku biologicznego tkanek" - skomentowali autorzy badania w jego abstrakcie.

Różnica wieku przy przeszczepie serca u ludzi

Kolejny etap prac zespołu z Harvarda objął analizę historycznych przeszczepów serca w Brigham and Women's Hospital w Bostonie. Naukowcy przebadali bioptaty (próbki z biopsji) pobrane od 11 pacjentów, u których występowała znaczna różnica wieku między dawcą a biorcą. Różnica ta wynosiła od 8 do 24 lat w przypadku starszych serc trafiających do młodszych ciał oraz od 38 do 50 lat przy młodych narządach wszczepianych osobom starszym.

Badacze przeanalizowali również dokumentację medyczną kilkuset biorców rok po operacji. Oceniając wydolność wysiłkową, tętno i grubość tylnej ściany serca, zauważyli bezpośredni związek tych parametrów z wiekiem biorcy, a nie dawcy. Część wskaźników funkcjonalnych potwierdziła, że starsze serca w młodszych ciałach funkcjonowały tak, jakby były biologicznie młodsze.

Jednocześnie autorzy badania zaznaczają, że pewne zmiany uszkodzeniowe w tkankach pozostają nieodwracalne. W badaniu nie stwierdzono wpływu przeszczepionego serca na wiek biologiczny pozostałych organów biorcy.

"To kapitalne badanie wpisuje się w nową naukę o zrozumieniu starzenia i wpływu czynników krwi, które mogą zawierać odpowiedzi na pytanie o źródło młodości" - zauważył prof. Bartley Griffith z University of Maryland School of Medicine.

Perspektywy rozszerzenia kryteriów kwalifikacji dawców

Wyniki badania wymagają jeszcze replikacji na większych grupach pacjentów w różnych ośrodkach transplantacyjnych. Już teraz sugerują one jednak możliwość bezpiecznego rozszerzenia puli dostępnych organów od osób w starszym wieku.

Obecnie w środowisku medycznym wciąż spotkać się można z niechęcią do pobierania serc od starszych dawców dla młodszych pacjentów. Obawy dotyczą głównie przewidywanej trwałości i żywotności takich organów. Nowe odkrycie może jednak doprowadzić do zmiany dotychczasowych procedur przenoszenia narządów i skrócić czas oczekiwania na przeszczep.

Co dalej? Perspektywy i implikacje wynikające z tego odkrycia są naprawdę rozległe. "Czy nastąpi teraz wyścig o wykorzystanie serc starszych dawców nie tylko u starszych biorców, ale być może poprzez kierowanie ich do młodych pacjentów, którzy mogliby złagodzić zaawansowaną senescencję komórkową starszego organu?" - pyta prof. Bartley Griffith.

Źródła:

J. R. Poganik et al. Transplanted hearts assimilate the recipient's biological age. biorxiv (2026). DOI: 10.64898/2026.09.15.751836 Ch. Simms. Old hearts age backwards: transplanted organs adjust to host's biological age. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03043-w