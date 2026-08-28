Studenci z Wrocławia opracowali rewolucyjne protezy. Mniej niż dwie godziny

W skrócie Studenci Politechniki Wrocławskiej ze startupu Omnitechnika stworzyli innowacyjne protezy palców, wykorzystując skanowanie 3D, druk przestrzenny oraz autorskie algorytmy.

Proces produkcji nowej protezy trwa poniżej dwóch godzin, a jej koszt wynosi około 60 dolarów, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do tradycyjnych, czasochłonnych metod.

Twórcy planują zastosować w przyszłości system haptyczny, który dzięki opasce na nadgarstek pozwoli użytkownikom odbierać informacje o sile nacisku podczas używania protezy.

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Studenci z Wrocławia pracują nad rewolucyjnymi protezami, które niosą nadzieję dla wielu ludzi, którzy utracili palce. Rozwiązanie jest nie tylko znacznie tańsze w porównaniu do obecnie stosowanych protez. Przy okazji znacząco skrócono czas tworzenia i naprawy.

Rewolucyjne protezy palców studentów z Politechniki Wrocławskiej

Projekt rozwijany jest przez startup Omnitechnika i łączy kilka ciekawych rozwiązań. Są to skanowanie 3D oraz druk przestrzenny i autorskie algorytmy. Takie zestawienie pozwoliło znacząco przyspieszyć proces produkcji, ale też zredukować koszty.

"Początki pomysłu sięgają kilku lat wstecz i mają osobiste podłoże. Mój dziadek miał wypadek, w którym stracił palce. Lekarzom udało się je przyszyć, ale wtedy zobaczyłem, jak niewiele rozwiązań jest dostępnych dla osób, którym nie można było pomóc w taki sposób" - wyjaśnia Mateusz Gajewski, student Wydziału Mechanicznego PWr, założyciel Omnitechniki.

Z informacji przekazanych przez założycieli Omnitechniki wynika, że w ten sposób czas procesu można skrócić nawet do dwóch godzin, a koszty całości zamknąć nawet w kwocie około 60 dolarów.

Dla porównania na tradycyjne protezy palców czasami czeka się nawet tygodniami. Jest to ogólnie złożony oraz czasochłonny proces.

Nowe protezy palców w dużym stopniu można produkować seryjnie

Pomysł startupu Omnitechnika zakłada duże skrócenie czasu produkcji dzięki modularności. Pewne elementy protez można będzie nawet produkować seryjnie, co pozwoli przyspieszyć całość.

Dużą rolę odegra tu także system haptyczny, który Omnitechnika chce wykorzystać w przyszłości. To pozwoli uzyskiwać użytkownikom protez częściowe informacje o sile nacisku. Przechwycony sygnał ma trafiać do specjalnej opaski umieszczonej na nadgarstku. Zasada działania ma opierać się na systemie plug and play.

Oczywiście przed twórcami rewolucyjnych protez jest jeszcze długa droga. Początkowo nie będzie to wyrób medyczny z odpowiednimi certyfikatami. Najpierw ma to być rozwiązanie wspierające zwykłe funkcjonowanie.



