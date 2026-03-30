Największym problemem w terapii lekowej jest często przestrzeganie zaleceń. Pacjenci, szczególnie chorzy przewlekle, mają trudności z przyjmowaniem leków w odpowiednich dawkach i o właściwej porze. Implanty takie jak HOBIT mają rozwiązać ten problem, urządzenie zawiera genetycznie zmodyfikowane komórki, które produkują potrzebne leki w miejscu implantu - zwykle tuż pod skórą.

Jak działa żywa apteka?

Specjalna struktura chroni je przed reakcją układu odpornościowego, a wbudowany system tlenowy pozwala komórkom przetrwać dłużej niż w tradycyjnych implantach. HOBIT generuje tlen na miejscu, wykorzystując prąd elektryczny do rozszczepienia wody, co zapewnia komórkom stabilne warunki nawet przy bardzo małych rozmiarach urządzenia.

Ta technologia może stać się platformą dla terapii komórkowej, pozwalając na podawanie klinicznie istotnych dawek leków przy minimalnie inwazyjnych implantach

Rozwiń

W najnowszych badaniach naukowcy wykazali, że implant pozostaje skuteczny w ciele gryzoni przez co najmniej miesiąc. HOBIT był w stanie dostarczać trzy różne leki jednocześnie, utrzymując przy tym większość komórek przy życiu dzięki własnemu, samowystarczalnemu źródłu tlenu.

Badania na gryzoniach i makakach

W testach implanty HOBIT wytwarzały przeciwciało anty-HIV, hormon leptynę oraz lek o nazwie eksenatyd (GLP-1). W kontrolnych implantach bez lokalnej tlenowej "pomocy" najkrótszy z leków zanikał już w tydzień. Po zakończeniu badań około 65 proc. komórek w HOBIT pozostawało przy życiu, w porównaniu do zaledwie 20 proc. w implantach kontrolnych.

Dodatkowo testy na 7-letnim makaku cynomolgusu wykazały, że implanty bez komórek można bezpiecznie wszczepić i usunąć po miesiącu bez poważnych reakcji immunologicznych ani ryzyka dla zdrowia.

Chociaż technologia znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, naukowcy są optymistyczni. Planują dalsze testy w większych zwierzętach oraz eksplorację zastosowań w leczeniu różnych chorób, np. przywracaniu produkcji insuliny u pacjentów z cukrzycą.

Ta platforma może zostać rozszerzona do różnych typów komórek i chorób, aby zmaksymalizować skuteczność i możliwe zastosowania kliniczne

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press