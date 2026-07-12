Światłowstręt i ból oczu po COVID.19. Badacze znaleźli dowody

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Nadwrażliwość na światło, ból oczu, problemy z czytaniem i trudności z koncentracją wzroku to tylko niektóre objawy zgłaszane przez osoby cierpiące na długi COVID-19. Do tej pory były one wyjątkowo trudne do potwierdzenia za pomocą standardowych badań, ale najnowsze odkrycie naukowców ze Szwecji pokazuje, że mogą mieć konkretne biologiczne podłoże.

Kobieta zakraplająca prawe oko kroplami, w jasnym otoczeniu, odciąga dolną powiekę.
Szwedzcy naukowcy odkryli, że problemy ze wzrokiem u osób z długim COVID-19 mogą wynikać z przewlekłego stanu zapalnego123RF/PICSEL

Zespół kierowany przez profesora Neila Lagaliego z Uniwersytetu Linköping przeanalizował przypadki osób, które po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 przez długi czas zmagały się z problemami okulistycznymi. Badani pacjenci opisywali między innymi silny ból oczu, skrajną wrażliwość na światło oraz trudności z ostrością wzroku.

Oczy pacjentów z długim COVID-19

W niektórych przypadkach problemy były na tyle poważne, że chorzy nie byli w stanie normalnie czytać tekstu. Co ważne, typowe badania okulistyczne często nie wykazywały żadnych nieprawidłowości, mimo że pacjenci odczuwali wyraźne dolegliwości.

Naukowcy przeanalizowali więc skład białek obecnych w łzach pacjentów i odkryli przewlekłe zaburzenia związane z regulacją komórek odpornościowych CD4+ T, które odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Mówiąc wprost, utrzymujący się stan zapalny mógł zaburzać funkcjonowanie źrenicy, która nie zwężała się prawidłowo w jasnym świetle.

Nie tylko światłowstręt

W efekcie do oka trafiało zbyt dużo światła, co utrudniało skupienie wzroku i powodowało bóle głowy oraz dyskomfort w gałkach ocznych. Badacze zaobserwowali również inne zaburzenia, między innymi osłabiony odruch mrugania oraz problemy z koordynacją ruchów gałek ocznych. U części dorosłych pacjentów oczy nie były w stanie prawidłowo współpracować podczas patrzenia w tym samym kierunku.

Co warto podkreślić, w badaniu uczestniczyło 100 osób, które nie wymagały hospitalizacji podczas ostrej fazy COVID-19. Około jedna trzecia z nich korzystała z częściowego lub pełnego zwolnienia lekarskiego, a niektórzy pacjenci zmagali się z objawami nawet przez trzy lata.

Naukowcy zwracają też uwagę, że problemy okulistyczne mogą być znacznie częstsze, bo badana grupa obejmowała tylko osoby z wyjątkowo nasilonymi objawami, tymczasem po po kilku miesiącach od zachorowania różnego rodzaju zaburzenia związane ze wzrokiem zgłaszało od 31 do 35 proc. osób po ciężkim COVID-19 lub cierpiących na długi ogon tej choroby.

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Nowa metoda diagnozy daje nadzieję

Zdaniem prof. Lagaliego problem polegał na tym, że standardowe testy nie były wystarczające do wykrycia tych zaburzeń. Dopiero specjalistyczne badania pozwoliły połączyć objawy z konkretnymi zmianami biologicznymi. W związku z tym naukowcy opracowali dwa protokoły diagnostyczne.

Pierwszy wykorzystuje sprzęt dostępny w specjalistycznych klinikach okulistycznych i pozwala wykrywać przypadki z dokładnością około 77 proc. Połączenie badań z analizą białek obecnych w płynie łzowym zwiększa skuteczność nawet do 91 proc.

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