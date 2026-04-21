RSV (syncytialny wirus oddechowy) jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji dzieci poniżej pierwszego roku życia, pozostając jednym z głównych zagrożeń zdrowotnych w pierwszych miesiącach życia. Bo podczas gdy u starszych dzieci i dorosłych zakażenie często ma łagodny przebieg przypominający przeziębienie, u najmłodszych może prowadzić do poważnych powikłań.

RSV może zabić

U niemowląt choroba zwykle zaczyna się od kataru, kaszlu i umiarkowanej gorączki, jednak w grupach ryzyka, jak wcześniaki czy dzieci z chorobami współistniejącymi, może szybko przejść w ciężką postać z dusznością, bezdechem i znacznym uszkodzeniem płuc. Jak podkreśla dr Conall Watson z UK Health Security Agency, w ciężkich przypadkach dosłownie "widać, jak klatka piersiowa i płuca dziecka walczą o dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu. To jest bardzo, bardzo przerażające dla rodzica i słusznie" - dodał.

W Wielkiej Brytanii każdego roku ponad 20 tys. niemowląt trafia do szpitala z powodu powikłań związanych z tym wirusem, dlatego lokalna służba zdrowia postanowiła działać i sprawdzić, czy pomocne może okazać się szczepienie ciężarnych. Badanie objęło blisko 300 tys. dzieci urodzonych w Anglii między wrześniem 2024 a marcem 2025 roku.

RSV: Wyniki badania i skuteczność

W tym czasie ponad 4,5 tys. niemowląt wymagało hospitalizacji, przy czym większość stanowiły dzieci matek, które nie zostały zaszczepione. Analiza wykazała, że szczepienie zapewnia niemal 85 proc. ochrony, jeśli zostanie podane co najmniej cztery tygodnie przed porodem, a ochrona występuje również przy krótszym odstępie czasowym, nawet dwutygodniowym.

Jeśli odstęp między szczepieniem a porodem jest dłuższy, ochrona jest jeszcze lepsza. Najlepiej zaszczepić się na czas, ale jeśli to się nie uda, warto zrobić to w dowolnym momencie trzeciego trymestru

Szczepionka działa poprzez wzmocnienie układu odpornościowego kobiety, co umożliwia przekazanie przeciwciał dziecku przez łożysko, dzięki czemu noworodek jest chroniony od pierwszych dni życia, czyli w okresie największej podatności na zakażenie. Lekarze podkreślają, że szczepienie może "znacząco zwiększyć bezpieczeństwo niemowląt" w sezonie zimowym i zalecają konsultację z personelem medycznym w trakcie ciąży.

