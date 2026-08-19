Eksperymentalna, spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa Intismeran opracowana przez firmy Merck i Moderna daje nadzieję pacjentom z czerniakiem. Firmy ogłosiły w środę, że dodana do istniejącego leczenia immunoterapią przeciwnowotworową Keytruda skutecznie spowolniła nawrót raka skóry i jego rozprzestrzenianie się na inne części ciała w zaawansowanych badaniach klinicznych.

Nadzieja dla chorych na czerniaka

W badaniu wzięło udział ponad 1100 pacjentów, u których wcześniej chirurgicznie usunięto czerniaka. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i otrzymywali albo samo leczenie Keytruda, albo w połączeniu ze szczepionką Intismeran.

Każdy guz ma unikalny zestaw mutacji, nawet u pacjentów z tym samym rodzajem nowotworu. Ta spersonalizowana szczepionka jest dostosowana do potrzeb każdego człowieka i dostarcza instrukcje mRNA, które pomagają układowi odpornościowemu wykryć aż 34 różne cele znajdujące się na guzach. Proces tworzenia szczepionki trwa około 6 tygodni od daty biopsji. Jej celem jest wyszkolenie organizmu w rozpoznawaniu i niszczeniu unikalnych markerów nowotworowych, co następnie można połączyć z terapią Keytruda, pomagającą skuteczniej zwalczać raka.

- Przez wiele lat idea stworzenia terapii mRNA zaprojektowanej specjalnie dla konkretnego pacjenta z nowotworem była ambicją - powiedział Stéphane Bancel, prezes Moderny. - Teraz pomagamy przekształcić tę wizję w rzeczywistość.

Wstępne dane sugerują, że kombinacja tych dwóch terapii może stanowić nową opcję leczenia czerniaka, który jest przyczyną znacznej części zgonów. Większość nawrotów tego nowotworu rozwija się w ciągu pierwszych dwóch do trzech lat po początkowym leczeniu i usunięciu nowotworu.

Działania niepożądane eksperymentalnej szczepionki były podobne do tych, jakie występują także w innych, które pacjenci otrzymują podczas leczenia różnych chorób, jak zauważyła szefowa wczesnego rozwoju onkologii w firmie Merck, dr Jane Healy.

- Wyniki potwierdzają również słuszność spersonalizowanego podejścia do leczenia, nad którym firmy Merck i Moderna pracują od dziesięcioleci - dodała. - Mam przeczucie, że to dopiero początek nowej dziedziny.

Nowa szczepionka na czerniaka od Moderny i Merck. Kiedy trafi na rynek?

Firmy nie podały szczegółowych informacji dotyczących czasu przeżycia pacjentów przyjmujących podwójną terapię bez progresji nowotworu ani średniego czasu przeżycia, a więcej szczegółów ma pojawić się na konferencji medycznej w tym roku. Moderna ma nadzieję wprowadzić lek na rynek w 2027 roku. Nawet jeśli szczepionki zostaną zatwierdzone, nie wiadomo, jak łatwo będą dostępne, ponieważ ich produkcja jest skomplikowana i kosztowna.

Merck i Moderna badają szczepionkę także na innych nowotworach w kilku badaniach klinicznych. Mają na uwadze raka płuc, pęcherza moczowego oraz nerek.