Szczepionka na raka, która zapobiega nawrotom. Moderna i Merck ogłaszają

Julia Król

Julia Król

Nowa szczepionka Intismeran to nadzieja dla tysięcy pacjentów chorych na czerniaka. Ta innowacyjna terapia mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania unikalnych markerów nowotworu, co może na zawsze odmienić standardy onkologii.

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Fiolka z przeźroczystym płynem i igła strzykawki na tle rozmazanego czerwonego logo firmy Moderna.
Przełom w walce z rakiem. Nowa szczepionka mRNA drastycznie ogranicza nawroty czerniakaDADO RUVIC / Reuters123RF/PICSEL

Eksperymentalna, spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa Intismeran opracowana przez firmy Merck i Moderna daje nadzieję pacjentom z czerniakiem. Firmy ogłosiły w środę, że dodana do istniejącego leczenia immunoterapią przeciwnowotworową Keytruda skutecznie spowolniła nawrót raka skóry i jego rozprzestrzenianie się na inne części ciała w zaawansowanych badaniach klinicznych.

Nadzieja dla chorych na czerniaka

W badaniu wzięło udział ponad 1100 pacjentów, u których wcześniej chirurgicznie usunięto czerniaka. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i otrzymywali albo samo leczenie Keytruda, albo w połączeniu ze szczepionką Intismeran.

Każdy guz ma unikalny zestaw mutacji, nawet u pacjentów z tym samym rodzajem nowotworu. Ta spersonalizowana szczepionka jest dostosowana do potrzeb każdego człowieka i dostarcza instrukcje mRNA, które pomagają układowi odpornościowemu wykryć aż 34 różne cele znajdujące się na guzach. Proces tworzenia szczepionki trwa około 6 tygodni od daty biopsji. Jej celem jest wyszkolenie organizmu w rozpoznawaniu i niszczeniu unikalnych markerów nowotworowych, co następnie można połączyć z terapią Keytruda, pomagającą skuteczniej zwalczać raka.

- Przez wiele lat idea stworzenia terapii mRNA zaprojektowanej specjalnie dla konkretnego pacjenta z nowotworem była ambicją - powiedział Stéphane Bancel, prezes Moderny. - Teraz pomagamy przekształcić tę wizję w rzeczywistość.

Wstępne dane sugerują, że kombinacja tych dwóch terapii może stanowić nową opcję leczenia czerniaka, który jest przyczyną znacznej części zgonów. Większość nawrotów tego nowotworu rozwija się w ciągu pierwszych dwóch do trzech lat po początkowym leczeniu i usunięciu nowotworu.

Działania niepożądane eksperymentalnej szczepionki były podobne do tych, jakie występują także w innych, które pacjenci otrzymują podczas leczenia różnych chorób, jak zauważyła szefowa wczesnego rozwoju onkologii w firmie Merck, dr Jane Healy.

- Wyniki potwierdzają również słuszność spersonalizowanego podejścia do leczenia, nad którym firmy Merck i Moderna pracują od dziesięcioleci - dodała. - Mam przeczucie, że to dopiero początek nowej dziedziny.

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Firmy nie podały szczegółowych informacji dotyczących czasu przeżycia pacjentów przyjmujących podwójną terapię bez progresji nowotworu ani średniego czasu przeżycia, a więcej szczegółów ma pojawić się na konferencji medycznej w tym roku. Moderna ma nadzieję wprowadzić lek na rynek w 2027 roku. Nawet jeśli szczepionki zostaną zatwierdzone, nie wiadomo, jak łatwo będą dostępne, ponieważ ich produkcja jest skomplikowana i kosztowna.

Merck i Moderna badają szczepionkę także na innych nowotworach w kilku badaniach klinicznych. Mają na uwadze raka płuc, pęcherza moczowego oraz nerek.

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