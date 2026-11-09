Badanie objęło okres od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku, czyli pierwszy rok dostępności szczepionek. Naukowcy przeanalizowali dane ze 173 państw, porównując koszty badań i rozwoju preparatów, ich produkcji oraz dystrybucji z efektami programu szczepień. Uwzględnili nie tylko zgony, zakażenia i hospitalizacje, których udało się uniknąć, ale również zyskane lata życia, poprawę jego jakości, ograniczenie wydatków na opiekę zdrowotną i zachowanie produktywności pracowników.

Do wyliczenia ekonomicznej wartości tych efektów wykorzystano dwie metody: analizę kosztów i korzyści oraz analizę efektywności kosztowej. W zależności od przyjętego podejścia zwrot z inwestycji wyniósł od 59,7 do 809 dolarów na każdego wydanego dolara. Dodatkowe analizy uwzględniające niepewność poszczególnych parametrów przyniosły podobny wynik, tj. od 60,3 do 753 dolarów.

Korzyści nie rozłożyły się równomiernie

Autorzy badania zwracają uwagę, że ekonomiczne i zdrowotne efekty szczepień różniły się w zależności od zamożności państw. Kraje o wysokich dochodach osiągnęły największe korzyści zdrowotne w przeliczeniu na jedną zaszczepioną osobę. Miały bowiem wcześniejszy dostęp do preparatów, szybciej prowadziły programy szczepień i osiągały wyższy poziom wyszczepienia. Znaczenie miała również starsza struktura ich populacji, bardziej narażonych na ciężki przebieg choroby.

Z kolei państwa o niskich dochodach uzyskały największe korzyści niezwiązane bezpośrednio ze zdrowiem, gdy porównano je z wielkością ich gospodarek. Ograniczenie zachorowań oznaczało między innymi mniejsze straty produktywności i niższe obciążenie systemów ochrony zdrowia. Problemem pozostawał jednak nierówny dostęp do szczepionek. W wielu krajach o niskich i średnich dochodach preparaty stały się powszechnie dostępne dopiero pod koniec 2021 roku. Opóźnienia sprawiły, że nie mogły one wykorzystać potencjału szczepień w takim stopniu jak bogatsze państwa.

Inwestycja, która może mieć znaczenie w przyszłości

Badacze podkreślają, że ich analiza dotyczy wyłącznie pierwszego roku programu szczepień. Opiera się również na wcześniejszych modelach szacujących wpływ szczepionek na przebieg pandemii, a nie na bezpośrednim pomiarze wszystkich korzyści gospodarczych. Wyników nie należy więc traktować jako dokładnego bilansu finansowego, lecz jako oszacowanie wartości uzyskanych efektów.

Mimo tych ograniczeń skala różnicy między kosztami a korzyściami jest wyraźna. Zdaniem autorów szybkie inwestycje w rozwój szczepionek okazały się bardzo opłacalne, a przygotowanie do kolejnych kryzysów zdrowotnych powinno obejmować nie tylko finansowanie badań, lecz także zapewnienie sprawiedliwego dostępu do nowych preparatów na całym świecie.