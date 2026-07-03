Szczepionki przeciw COVID-19 mogą chronić przed kolejną pandemią

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Szczepionki przeciw COVID-19 mogą zapewniać znacznie szerszą ochronę, niż dotychczas przypuszczano. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge wykazali, że dawki przypominające nie tylko wzmacniają odporność przeciw SARS-CoV-2, ale mogą również przygotowywać organizm na kontakt z niektórymi koronawirusami krążącymi wśród nietoperzy i łuskowców, które w przyszłości mogłyby przenieść się na ludzi. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "npj Vaccines".

Fiolka ze szczepionką przeciw COVID-19
Badacze odkryli, że dawki przypominające szczepionki przeciw COVID-19 mogą chronić przed niektórymi koronawirusami zwierzęcymi.123RF/PICSEL

Badacze przeanalizowali próbki krwi osób starszych, które otrzymały cztery dawki szczepionki, w tym preparat dwuwalentny skierowany przeciw pierwotnemu wariantowi z Wuhan oraz Omikronowi. Oceniano, jak skutecznie przeciwciała neutralizują kolejne warianty SARS-CoV-2, wirusa SARS z 2003 roku oraz spokrewnione koronawirusy występujące u zwierząt.

Szczepionki przeciw COVID-19 z szerokim działaniem

Największym zaskoczeniem okazało się to, że przeciwciała wyjątkowo skutecznie neutralizowały dwa koronawirusy występujące u nietoperzy i łuskowców. Co ciekawe, radziły sobie z nimi nawet lepiej niż z pierwotnym wariantem SARS-CoV-2 z Wuhan.

Jak powiedziała Grace West z Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease (CITIID): "Spodziewaliśmy się, że szczepionka będzie chronić przed obecnymi wariantami COVID-19, ale zaskoczyło nas, że zapewnia również ochronę przed niektórymi zwierzęcymi koronawirusami o potencjale pandemicznym".

Boostery kupią nam czas

Zdaniem autorów oznacza to, że obecne boostery mogą dać naukowcom cenny czas w przypadku pojawienia się kolejnego koronawirusa zdolnego do zakażania ludzi. "Możliwe, że już teraz mamy pewną przewagę w ochronie przed niektórymi przyszłymi epidemiami. Dawki przypominające mogłyby ograniczyć ciężkość zachorowań i spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, zanim powstanie szczepionka opracowana specjalnie przeciw nowemu patogenowi" - podkreśliła Rebecca Morse, współautorka badania.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Zespół opublikował również drugą pracę w czasopiśmie "iScience", która pokazuje, że pierwsze zetknięcie organizmu z SARS-CoV-2, niezależnie od tego, czy nastąpiło wskutek zakażenia, czy szczepienia, pozostawia trwały "odcisk" w układzie odpornościowym. Zjawisko określane jako "immune imprinting" sprawia, że organizm przy kolejnych kontaktach z wirusem w dużej mierze opiera się na swojej pierwszej odpowiedzi immunologicznej, co może utrudniać skuteczne rozpoznawanie nowych wariantów.

Układ odpornościowy nie zaczyna od zera przy każdym nowym wariancie. Buduje odpowiedź na podstawie pierwszego kontaktu z wirusem i ta pamięć wpływa na reakcję przez kolejne lata
wyjaśnił dr Adam Abdullahi.

Profesor Ravindra Gupta z Uniwersytetu w Cambridge podkreśla jednocześnie, że odkrycie nie podważa znaczenia szczepień, wręcz przeciwnie. Jego zdaniem szczepionki nadal odgrywają kluczową rolę, ponieważ znacząco zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, ale wyniki nowego badania pokazują, że przyszłe preparaty powinny być projektowane z uwzględnieniem różnych historii odpornościowych populacji, aby lepiej przygotować świat na kolejne pandemie.


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