Szybka ochrona przed różnymi patogenami

Uniwersytet Tulane otrzymał 4 mln dol. finansowania na opracowanie preparatu, który mógłby wspomóc ochronę organizmu przed wieloma infekcjami jednocześnie.

Eksperymentalne leczenie o nazwie T-prop miałoby zapewniać szybką ochronę przed całą listą wirusów i bakterii - działając w zaledwie kilka godzin po podaniu. Taki preparat mógłby stać się także silną tarczą dla organizmu w przypadku nieznanych patogenów.

Preparat mógłby być szczególnie istotny w przypadku pandemii lub innego zagrożenia biologicznego.

- W przeciwieństwie do tradycyjnych szczepionek, które mają chronić przed określonymi patogenami i mogą wymagać tygodni, aby wytworzyć odporność, eksperymentalne leczenie - o nazwie T-prop - ma na celu tymczasowe postawienie pierwszej linii obrony immunologicznej organizmu w stan wysokiej gotowości - wyjaśniono w komunikacie, otwiera się w nowym oknie uczelni.

Pozytywne efekty testów. 4 mln dol. na rozwój projektu

Czteroletnim projektem kierują adiunkt mikrobiologii i immunologii James McLachlan oraz prof. Lisa Morici, pełniąca obowiązki kierownika Katedry Mikrobiologii i Immunologii. Finansowanie badań zapewnia amerykańska Defense Threat Reduction Agency, wchodząca w skład Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

W przypadku klasycznych szczepionek ich zadaniem jest zazwyczaj wykształcenie swoistej odporności oraz pamięci immunologicznej. T-prop ma natomiast tymczasowo zwiększać gotowość wrodzonej odporności. Naukowcy chcą do tego wykorzystać OMV, mikroskopijne struktury naturalnie uwalniane przez bakterie.

- W zasadzie chodzi o włączenie alarmu. Wywołujesz reakcję immunologiczną w nosie lub płucach, a chodzi o to, żeby to wystarczyło, by zapewnić ci ochronę przez jakiś czas - powiedział McLachlan.

Wstępne badania przyniosły obiecujące rezultaty. Testy przeprowadzono na myszach. Według naukowców jeden z eksperymentów pokazał, że zwierzęta leczone 24 godziny przed narażeniem na wysoce śmiertelną dawkę wirusa grypy były całkowicie chronione, a gdy T-prop podano 48 lub 72 godziny wcześniej wciąż notowano znaczącą ochronę.

Nie dowodzi to jeszcze, iż T-prop stanowi skuteczną ochronę przed grypą, ani że daje odporność na wszelkie drobnoustroje czy wirusy. W dodatku zbyt silne pobudzenie odporności może prowadzić do nadmiernego stanu zapalnego i uszkodzenia zdrowych tkanek.

Kolejne badania nad T-prop obejmują próby ustalenia, jak wcześnie można podać preparat, jak długo trwa ochrona zależnie od czasu podania i danej infekcji, oraz co dokładnie robi układ odpornościowy, aby pobudzić organizm do walki. Zostanie zbadane to, czy T-prop zapobiega infekcji, szybko usuwa patogen czy też redukuje jego działanie na tyle, aby zapobiec rozwojowi choroby.

Szybka reakcja nim rozwinie się infekcja

Mimo że głównym założeniem jest zabezpieczenie żołnierzy, McLachlan dostrzega możliwość znacznie szerszego wykorzystania tego rozwiązania w profilaktyce chorób, np. grypy - gdy jeden z domowników jest chory, drugi może wziąć T-prop, by uniknąć rozwoju choroby.

- Zamiast robić to po fakcie, kiedy zachorujesz na grypę i weźmiesz lek, który ją złagodzi, czy moglibyśmy w ogóle zapobiec zachorowaniu? - powiedział McLachlan. - Właśnie tak to sobie wyobrażamy.



