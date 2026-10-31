Szybka tarcza ochronna przed chorobami. Miliony na nową metodę

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Naukowcy z Uniwersytetu Tulane pracują nad preparatem, który może postawić układ odpornościowy człowieka w stan gotowości w zaledwie kilka godzin. Eksperymentalna metoda T-prop ma szansę stać się tarczą przed wieloma infekcjami jednocześnie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Naukowiec w odzieży ochronnej analizuje próbkę płynu w laboratorium w ramach badań nad preparatem T-prop.
T-prop ma "wywoływać alarm", by pobudzić wrodzoną odporność.123RF/PICSEL

Szybka ochrona przed różnymi patogenami

Uniwersytet Tulane otrzymał 4 mln dol. finansowania na opracowanie preparatu, który mógłby wspomóc ochronę organizmu przed wieloma infekcjami jednocześnie.

Eksperymentalne leczenie o nazwie T-prop miałoby zapewniać szybką ochronę przed całą listą wirusów i bakterii - działając w zaledwie kilka godzin po podaniu. Taki preparat mógłby stać się także silną tarczą dla organizmu w przypadku nieznanych patogenów.

Preparat mógłby być szczególnie istotny w przypadku pandemii lub innego zagrożenia biologicznego.

Zobacz również:

Nie można ignorować zatrucia bakteriami Salmonelli
Świat

Atakuje nas często, może grozić życiu. Wreszcie testują szczepionkę

Wojciech Brzeziński
Wojciech Brzeziński

- W przeciwieństwie do tradycyjnych szczepionek, które mają chronić przed określonymi patogenami i mogą wymagać tygodni, aby wytworzyć odporność, eksperymentalne leczenie - o nazwie T-prop - ma na celu tymczasowe postawienie pierwszej linii obrony immunologicznej organizmu w stan wysokiej gotowości - wyjaśniono w komunikacie, otwiera się w nowym oknie uczelni.

Pozytywne efekty testów. 4 mln dol. na rozwój projektu

Czteroletnim projektem kierują adiunkt mikrobiologii i immunologii James McLachlan oraz prof. Lisa Morici, pełniąca obowiązki kierownika Katedry Mikrobiologii i Immunologii. Finansowanie badań zapewnia amerykańska Defense Threat Reduction Agency, wchodząca w skład Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

W przypadku klasycznych szczepionek ich zadaniem jest zazwyczaj wykształcenie swoistej odporności oraz pamięci immunologicznej. T-prop ma natomiast tymczasowo zwiększać gotowość wrodzonej odporności. Naukowcy chcą do tego wykorzystać OMV, mikroskopijne struktury naturalnie uwalniane przez bakterie.

- W zasadzie chodzi o włączenie alarmu. Wywołujesz reakcję immunologiczną w nosie lub płucach, a chodzi o to, żeby to wystarczyło, by zapewnić ci ochronę przez jakiś czas - powiedział McLachlan.

Zobacz również:

Naukowcy opracowali nową mieszankę leków skutecznie zwalczającą SARS-CoV-2
Medycyna

Chcą wykorzystać COVID-19 do walki z rakiem. Nowa metoda leczenia

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Wstępne badania przyniosły obiecujące rezultaty. Testy przeprowadzono na myszach. Według naukowców jeden z eksperymentów pokazał, że zwierzęta leczone 24 godziny przed narażeniem na wysoce śmiertelną dawkę wirusa grypy były całkowicie chronione, a gdy T-prop podano 48 lub 72 godziny wcześniej wciąż notowano znaczącą ochronę.

Nie dowodzi to jeszcze, iż T-prop stanowi skuteczną ochronę przed grypą, ani że daje odporność na wszelkie drobnoustroje czy wirusy. W dodatku zbyt silne pobudzenie odporności może prowadzić do nadmiernego stanu zapalnego i uszkodzenia zdrowych tkanek.

Kolejne badania nad T-prop obejmują próby ustalenia, jak wcześnie można podać preparat, jak długo trwa ochrona zależnie od czasu podania i danej infekcji, oraz co dokładnie robi układ odpornościowy, aby pobudzić organizm do walki. Zostanie zbadane to, czy T-prop zapobiega infekcji, szybko usuwa patogen czy też redukuje jego działanie na tyle, aby zapobiec rozwojowi choroby.

Zobacz również:

Badania nad białkiem pcheł przyniosły zaskakujące wnioski
Zwierzęta

Owady znowu w roli głównej. Białko z pcheł może zmienić nasze życie

Natalia Charkiewicz
Natalia Charkiewicz

Szybka reakcja nim rozwinie się infekcja

Mimo że głównym założeniem jest zabezpieczenie żołnierzy, McLachlan dostrzega możliwość znacznie szerszego wykorzystania tego rozwiązania w profilaktyce chorób, np. grypy - gdy jeden z domowników jest chory, drugi może wziąć T-prop, by uniknąć rozwoju choroby.

- Zamiast robić to po fakcie, kiedy zachorujesz na grypę i weźmiesz lek, który ją złagodzi, czy moglibyśmy w ogóle zapobiec zachorowaniu? - powiedział McLachlan. - Właśnie tak to sobie wyobrażamy.


Zaskakujący sposób na bakterie. Wynalazek PolakówPolsat NewsPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze