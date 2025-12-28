Mózg starzeje się wolniej dzięki jednej prostej czynności. Naukowcy są pewni

Zachowanie młodego mózgu kojarzy się zwykle z dietą, ruchem, łamigłówkami. Oczywiście, to niezwykle ważne, ale nowe badania opublikowane w Nature Aging podpowiadają coś znacznie prostszego (przynajmniej dla niektórych): ucz się języków. Naukowcy analizujący dane ponad 80 tysięcy osób w wieku 51-90 lat zauważyli, że "ludzie mówiący tylko jednym językiem są dwa razy bardziej narażeni na przyspieszone starzenie w porównaniu z osobami wielojęzycznymi". To wynik badania opartego na wskaźniku Biobehavioral Age Gap (BAG), który zestawia wiek biologiczny (liczony na podstawie stylu życia i kondycji zdrowotnej) z wiekiem rzeczywistym.

Dlaczego języki działają jak fitness dla neuronów?

Badacze przypominają, że świat starzeje się szybciej niż kiedykolwiek, a wraz z tym rośnie liczba zaburzeń takich jak otępienie. WHO szacuje, że "do 2030 roku jedna na sześć osób będzie miała 60 lat lub więcej". W tej sytuacji każda wskazówka dotycząca spowalniania starzenia mózgu jest na wagę złota. Z wcześniejszych badań wynikało, że styl życia może działać ochronnie, a wielojęzyczność pojawiała się jako jeden z takich czynników. Problemem był jednak brak dużych analiz obejmujących zdrowe populacje.

Nowe badanie wypełnia tę lukę. Zespół, korzystając z modelu BAG, pokazał, że osoby mówiące kilkoma językami rzadziej wykazują oznaki przyspieszonego starzenia, a (w dłuższej perspektywie) mówiące wyłącznie jednym, są niemal 1,5 raza bardziej narażeni na rozwój przyspieszonego starzenia. Co ciekawe, efekt jest zależny od "dawki". Im więcej języków poznasz, tym silniejsza ochrona. Naukowcy wyjaśniają, że nawet nieużywane na co dzień języki pozostają aktywne w tle, zmuszając mózg do dodatkowej pracy. To ciągłe ćwiczenie funkcji wykonawczych, uwagi i pamięci.

Jeden nawyk, który naprawdę może się opłacić

Autorzy liczą, że ich ustalenia skłonią ludzi do traktowania nauki języków nie tylko jako kompetencji komunikacyjnej, lecz także jako narzędzia profilaktyki zdrowotnej. Jeśli więc szukasz nawyku, który realnie pomoże twojemu mózgowi zachować młodość, odpowiedź jest zaskakująco prosta: zacznij uczyć się kolejnego języka. Twój mózg ci za to podziękuje.

