Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) to zaburzenie rozwoju szkliwa zębów stałych, które powstaje we wczesnym dzieciństwie - najczęściej między narodzinami a drugim rokiem życia, gdy zęby formują się jeszcze w kości szczęki. W wyniku tego procesu szkliwo zawiera mniej minerałów, co prowadzi do jego osłabienia. Efektem są zęby o zmienionej barwie, od kredowobiałej po żółtobrązową oraz zwiększonej podatności na uszkodzenia mechaniczne - najczęściej dotknięte są pierwsze trzonowce stałe oraz siekacze.

Istotna jest tu informacja, że schorzenie nie wynika z niewłaściwej higieny jamy ustnej ani diety. Zaburzenia powstają na długo przed wyrznięciem się zębów, co odróżnia MIH od większości powszechnych problemów stomatologicznych. Dane kliniczne wskazują zaś, że problem ma szeroki zasięg geograficzny. W krajach skandynawskich dotyczy około 28 proc. dzieci, a badania potwierdzają jego wysoką częstość w Europie. W innych regionach świata, jak Afryka czy Azja, jest diagnozowany rzadziej, co może wynikać z różnic w metodach rozpoznawania oraz raportowania przypadków.

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Zmiany szkliwa i objawy bólowe

Obraz kliniczny MIH obejmuje nie tylko zmiany strukturalne szkliwa, ale także objawy bólowe. Dzieci często odczuwają nadwrażliwość na temperaturę oraz dyskomfort podczas szczotkowania zębów, co może prowadzić do unikania higieny i wtórnie zwiększać ryzyko próchnicy.

Wśród potencjalnych czynników ryzyka wymienia się zaś m.in. choroby przebyte we wczesnym dzieciństwie, jak infekcje i gorączka, długotrwałe stosowanie antybiotyków, powikłania okołoporodowe, a także czynniki środowiskowe, w tym zanieczyszczenie powietrza i niedobory witaminy D - rozważa się również udział predyspozycji genetycznych.

Nie można zapobiegać, trzeba leczyć

Jak podkreślają specjaliści, obecnie nie istnieją metody zapobiegania MIH, a postępowanie koncentruje się na ograniczaniu skutków choroby oraz ochronie osłabionego szkliwa. Kluczowe znaczenie mają stosowanie preparatów fluorkowych oraz regularna opieka stomatologiczna.

Leczenie uzależnione jest od stopnia zaawansowania zmian, w łagodnych przypadkach stosuje się preparaty wzmacniające szkliwo i jego zabezpieczenie. W bardziej zaawansowanych konieczne są wypełnienia, przy dużym uszkodzeniu korony ochronne, a w najcięższych przypadkach rozważa się usunięcie zęba. W późniejszym wieku możliwe jest leczenie estetyczne, obejmujące m.in. wybielanie oraz nowoczesne metody infiltracji szkliwa, które pozwalają poprawić jego wygląd i strukturę.

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