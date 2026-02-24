I chociaż większość zachorowań kończy się wyzdrowieniem, to odra bywa bardzo uciążliwa, a w rzadkich przypadkach dochodzi do poważnych powikłań neurologicznych, które mogą zakończyć się śmiercią i to nawet wiele lat po pozornym wyleczeniu. Wystarczy tylko spojrzeć na przypadek, którzy lekarze opisali właśnie w prestiżowym czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Zapomniana choroba znów groźna

Chodzi o 7-letniego chłopca, u którego rozwinęło się rzadkie powikłanie odry - podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE). Dziecko zaraziło się wirusem w wieku 7 miesięcy podczas pobytu w Afganistanie, gdzie odra jest chorobą endemiczną. Pierwsze objawy wystąpiły jednak dopiero po kilku latach - chłopiec zaczął mieć napady padaczkowe i postępujące zaburzenia poznawcze, a w końcu przestał mówić.

Badanie rezonansem magnetycznym wykazało rozległe uszkodzenia mózgu, a analiza płynu mózgowo-rdzeniowego ujawniła wysokie stężenie przeciwciał przeciw wirusowi odry, więc diagnoza była jednoznaczna. Rok po wystąpieniu pierwszych objawów dziecko zmarło.

Trzy oblicza zapalenia mózgu przy odrze

Powikłania neurologiczne po odrze mogą przyjmować kilka form. Ostre zapalenie mózgu pojawia się w trakcie infekcji, gdy wirus bezpośrednio atakuje tkankę nerwową. Inny typ, zapalenie poinfekcyjne, wynika z nadmiernej reakcji układu odpornościowego i rozwija się w ciągu miesiąca od wyzdrowienia. Obie postacie występują średnio u jednego na 1000 chorych dzieci.

Najrzadszą (występuje z częstością 1-4/100 tys. chorych), ale najbardziej niebezpieczną formą, jest właśnie SSPE. Choroba postępuje powoli i dopiero ok. 7-10 lat po zarażeniu wirusem odry, zaczyna dawać objawy. Jak czytamy na stronie szczepienia.info, u 20-30 proc. chorych na SSPE pojawiają się napady padaczkowe, w kolejnym etapie nasilają się zaburzenia wzrokowe, drganie mięśni i słaba koordynacja ruchowa, a w końcowej fazie choroby słabną reakcje na bodźce zewnętrzne.

W zaawansowanych stadiach choroby chory może utracić zdolność chodzenia, ponieważ jego mięśnie sztywnieją lub kurczą się, a uszkodzenie obszarów mózgu kontrolujących oddychanie, tętno i ciśnienie krwi prowadzi w końcu do stanu wegetatywnego i ostatecznie śmierci. Bo umiera ponad 80 proc. chorych, średnio rok do trzech lat po diagnozie.

Eksperci podkreślają jednak, że niemal wszystkim tym tragediom można zapobiec, bo dostępna szczepionka przeciw odrze jest wysoce skuteczna i znacząco ogranicza zarówno ryzyko zakażenia, jak i ciężkich powikłań neurologicznych. I choć poziom wyszczepienia w USA nadal przekracza 90 proc., rosnąca liczba ognisk epidemicznych pokazuje, jak kruche jest to bezpieczeństwo.

