Ten rak zbiera śmiertelne żniwo. Do 2050 r. zgony mogą wzrosnąć o 39 proc.

Badacze przeanalizowali dane z 204 krajów i terytoriów, obejmujące lata 1990-2023. Wykorzystali w tym celu wyniki projektu Global Burden of Disease, który pozwala oceniać skalę chorób i ich konsekwencje zdrowotne na całym świecie. Na tej podstawie opracowali również prognozy do połowy obecnego stulecia.

Według szacunków w 2023 r. na raka szyjki macicy zachorowało około 887 tys. kobiet, a 369 tys. zmarło z powodu tej choroby. Jej skutki zdrowotne odpowiadały łącznie za 13,3 mln lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY). Wskaźnik ten uwzględnia zarówno lata utracone wskutek przedwczesnej śmierci, jak i czas przeżyty z pogorszoną jakością zdrowia.

Prognozy na 2050 r. nie napawają optymizmem

Jeżeli utrzymają się obecne trendy, w 2050 r. liczba nowych przypadków raka szyjki macicy może sięgnąć 1,08 mln rocznie. To wzrost o 20,2 proc. w porównaniu z poziomem z 2024 r. Jeszcze większa zmiana może dotyczyć umieralności. Liczba zgonów ma wzrosnąć o 39,3 proc., do około 522 tys. rocznie.

Nie oznacza to jednak, że ryzyko zachorowania pojedynczej kobiety będzie rosło w takim samym tempie. Naukowcy przewidują, że do 2050 r. standaryzowany względem wieku wskaźnik zachorowalności może spaść o 12,5 proc., a wskaźnik umieralności o 9 proc. Wskaźniki te pozwalają porównywać sytuację w populacjach o różnej strukturze wieku. Liczba przypadków i zgonów może natomiast rosnąć mimo ich spadku, między innymi ze względu na zmiany demograficzne i wzrost liczby ludności.

Ogromne nierówności w dostępie do profilaktyki

Jednym z najważniejszych problemów pozostaje nierówny dostęp do ochrony zdrowia. W 2023 r. standaryzowany względem wieku wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy w krajach o niskich dochodach był ponad czterokrotnie wyższy niż w państwach o wysokich dochodach. Różnica w przypadku umieralności była jeszcze większa, wskaźnik zgonów przekraczał ten notowany w najbogatszych krajach ponad siedmiokrotnie. Według prognoz do 2050 r. najwyższe wskaźniki zachorowalności i umieralności nadal będą występować w państwach o niskich dochodach.

Znaczenie ma przede wszystkim dostęp do szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), badań przesiewowych pozwalających wykryć zmiany przedrakowe oraz leczenia. Zakażenie HPV odpowiadało za całość oszacowanego obciążenia zdrowotnego związanego z rakiem szyjki macicy. Autorzy badania wskazują również na udział palenia tytoniu, któremu przypisano 5,9 proc. tego obciążenia.

Wyniki pokazują, że sama dostępność skutecznych metod profilaktyki nie wystarczy, jeśli nie będą one powszechnie wykorzystywane. Autorzy apelują o intensyfikację działań, zwłaszcza w krajach o ograniczonych zasobach systemu ochrony zdrowia. Podkreślają przy tym, że ich prognozy opierają się na dotychczasowych trendach i nie uwzględniają w pełni możliwego wpływu przyszłych programów szczepień przeciwko HPV. Oznacza to, że odpowiednio szeroka profilaktyka może zmienić przewidywany scenariusz.