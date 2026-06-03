Tkanka nie chciała umrzeć. Naukowcy mówią o możliwym przełomie w medycynie

Karol Kubak

Karol Kubak

Fragment morskiego organizmu przeżył ponad trzy lata po amputacji i nadal wykazywał aktywność biologiczną. Naukowcy twierdzą, że niezwykłe odkrycie może pomóc w rozwoju medycyny regeneracyjnej i zmienić sposób myślenia o możliwościach tkanek.

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Tkanka żyła ponad trzy lata po amputacji. Naukowcy są zaskoczeni (Zdjęcie ilustracyjne)U.S. Army RDECOMWikimedia Commons

Naukowcy opisali przypadek fragmentu strzykwy (takiego morskiego zwierzęcia przypominającego ogórka), który po amputacji nie tylko nie obumarł, ale przetrwał ponad trzy lata i nadal wykazywał oznaki aktywności. Badacze uważają, że odkrycie może w przyszłości wpłynąć na rozwój medycyny regeneracyjnej.

"Zombie" z dna oceanu

Badania opublikowane w czasopiśmie Science Advances dotyczyły gatunku Psolus fabricii, żyjącego w zimnych wodach. Naukowcy pobrali fragmenty tkanek z odnóży, ciała i czułków trzech osobników, a następnie umieścili je w naturalnej wodzie morskiej. Spodziewali się, że tkanka po pewnym czasie obumrze. Stało się jednak coś odwrotnego.

Tkanki zaczęły się reorganizować, wykazywały aktywność układu odpornościowego i tworzyły nowe typy komórek. Co ważne, eksperyment nie odbywał się w sterylnych laboratoryjnych warunkach. Tkanki przetrwały w wodzie pełnej bakterii i innych organizmów.

- Nie wyhodowaliśmy jeszcze nowej, kompletnej strzykwy, ale obserwujemy naprawdę zdumiewający wzrost i różnicowanie komórek dosłownie lata po usunięciu tej tkanki. To trochę jak jaszczurka, która traci ogon. Wiemy, że niektóre jaszczurki potrafią odtworzyć ogon, a tutaj zastanawiamy się, czy ogon może odtworzyć nową jaszczurkę - powiedziała dr Rachel Sipler z Bigelow Laboratory for Ocean Sciences.

Możliwy przełom w medycynie regeneracyjnej

Dotąd naukowcy potrafili utrzymywać tzw. "nieśmiertelne" linie komórkowe głównie w bardzo kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Tutaj sytuacja wygląda inaczej. Tkanka nie tylko przetrwała, ale prawdopodobnie pobierała składniki odżywcze bezpośrednio z otaczającej ją wody morskiej.

Zdaniem badaczy może to otworzyć drogę do nowych metod leczenia ran, regeneracji tkanek czy opracowywania nowych metod biomedycznych. Odkrycie może być też pomocne w badaniach laboratoryjnych, ponieważ takie tkanki są łatwiejsze w hodowli i nie podlegają tak restrykcyjnym przepisom jak komórki ludzkie.

Źródło: Bigelow Laboratory for Ocean Sciences
Publikacja: Sara Jobson, Natural tissue immortality: Indefinite survival of sea cucumber explants, Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aeb1394. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeb1394

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