Naukowcy opisali przypadek fragmentu strzykwy (takiego morskiego zwierzęcia przypominającego ogórka), który po amputacji nie tylko nie obumarł, ale przetrwał ponad trzy lata i nadal wykazywał oznaki aktywności. Badacze uważają, że odkrycie może w przyszłości wpłynąć na rozwój medycyny regeneracyjnej.

"Zombie" z dna oceanu

Badania opublikowane w czasopiśmie Science Advances dotyczyły gatunku Psolus fabricii, żyjącego w zimnych wodach. Naukowcy pobrali fragmenty tkanek z odnóży, ciała i czułków trzech osobników, a następnie umieścili je w naturalnej wodzie morskiej. Spodziewali się, że tkanka po pewnym czasie obumrze. Stało się jednak coś odwrotnego.

Tkanki zaczęły się reorganizować, wykazywały aktywność układu odpornościowego i tworzyły nowe typy komórek. Co ważne, eksperyment nie odbywał się w sterylnych laboratoryjnych warunkach. Tkanki przetrwały w wodzie pełnej bakterii i innych organizmów.

- Nie wyhodowaliśmy jeszcze nowej, kompletnej strzykwy, ale obserwujemy naprawdę zdumiewający wzrost i różnicowanie komórek dosłownie lata po usunięciu tej tkanki. To trochę jak jaszczurka, która traci ogon. Wiemy, że niektóre jaszczurki potrafią odtworzyć ogon, a tutaj zastanawiamy się, czy ogon może odtworzyć nową jaszczurkę - powiedziała dr Rachel Sipler z Bigelow Laboratory for Ocean Sciences.

Możliwy przełom w medycynie regeneracyjnej

Dotąd naukowcy potrafili utrzymywać tzw. "nieśmiertelne" linie komórkowe głównie w bardzo kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Tutaj sytuacja wygląda inaczej. Tkanka nie tylko przetrwała, ale prawdopodobnie pobierała składniki odżywcze bezpośrednio z otaczającej ją wody morskiej.

Zdaniem badaczy może to otworzyć drogę do nowych metod leczenia ran, regeneracji tkanek czy opracowywania nowych metod biomedycznych. Odkrycie może być też pomocne w badaniach laboratoryjnych, ponieważ takie tkanki są łatwiejsze w hodowli i nie podlegają tak restrykcyjnym przepisom jak komórki ludzkie.

Źródło: Bigelow Laboratory for Ocean Sciences

Publikacja: Sara Jobson, Natural tissue immortality: Indefinite survival of sea cucumber explants, Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aeb1394. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeb1394





Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press