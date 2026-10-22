Groźna zmiana wirusa Shamonda. Patogen dotychczas atakujący bydło przeniósł się na człowieka

Francuskie służby zdrowia po raz pierwszy zarejestrowały wirusa Shamonda u człowieka. Pacjent zmarł na początku października, a władze uspokajają, że obecnie nie widać zagrożenia dla szerszej populacji.

- Był to wyjątkowy przypadek u pacjenta z poważnym osłabieniem odporności - stwierdzili przedstawiciele służby zdrowia.

Wirus Shamonda występuje głównie u zwierząt gospodarskich - najczęściej u bydła, jednak stwierdzono go również u koni, alpak, owiec i kóz. Przenoszony jest przez gryzące meszki.

ECDC monitoruje sytuację po śmierci pacjenta

- Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób uważnie monitoruje sytuację po tym, jak francuskie władze ogłosiły pierwszy w historii przypadek zakażenia człowieka wirusem Shamonda (SHAV), chorobą, która do tej pory dotykała wyłącznie zwierzęta - poinformowało ECDC w oświadczeniu. - ECDC jest w kontakcie z władzami francuskimi i partnerami europejskimi w celu zbadania potencjalnych skutków dla zdrowia publicznego.

Jak podaje dalej ECDC, jedyne zakażenie wystąpiło u pacjenta, który leczony był na inną poważną chorobę, przez którą był bardziej podatny na zakażenia i powikłania niż ogólna populacja. Do zakażenia miało dojść we wschodniej Francji po ukąszeniu meszki. Pierwsze przypadki choroby odnotowano u zwierząt w tym kraju latem tego roku.

- Do tej pory uważano, że wirus Shamonda nie przenosi się na ludzi, ponieważ zidentyfikowano go jedynie u zwierząt. Od dziesięcioleci krąży jednak w Afryce i Azji. Trwa dochodzenia mające na celu ustalenie, czy wirus spowodował lub przyczynił się do śmierci pacjenta, a także, w jaki sposób doszło do zakażenia - wyjaśniono.

Obecnie nie ma w sprzedaży szczepionek przeciwko wirusowi Shamonda. Stada mleczne, które chorują, mogą cierpieć na gorączkę, biegunkę i małą produkcję mleka - badania wykazały, że produkcja mleka spada nawet o 75 proc.

W Europie zidentyfikowano wirusa Shamonda pod koniec lipca, jednak objawy kliniczne u zwierząt zgłaszano już od czerwca. Od tego czasu wykryto go u zwierząt hodowlanych m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii i Włoszech. Na świecie pierwszy przypadek choroby Shamonda miał miejsce w Nigerii w połowie lat 60. XX wieku.



