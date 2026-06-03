Przez lata sądzono, że repelenty działają wyłącznie dzięki swoim właściwościom chemicznym i odstraszają owady nieprzyjemnym zapachem lub utrudniają im wykrywanie człowieka. Nowe badania pokazują jednak, że ich właściwości mogą wpływać na zachowanie komarów i zmieniać ich reakcję na substancje odstraszające.

Komary uczą się jak psy Pawłowa

Zespół badaczy z Francji odkrył, że komary potrafią kojarzyć obecność DEET z możliwością zdobycia posiłku. Mechanizm przypomina słynny eksperyment rosyjskiego naukowca Iwana Pawłowa, w którym psy nauczyły się łączyć dźwięk dzwonka z otrzymywaniem jedzenia.

Naukowcy przeprowadzili serię testów, podczas których komary miały kontakt jednocześnie z ciepłą krwią oraz DEET. Okazało się, że aż 60 proc. owadów, które zdobyły pokarm w takich warunkach, później próbowało gryźć nawet wtedy, gdy wyczuwalny był wyłącznie zapach repelentu.

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Czy DEET przestaje działać?

Choć brzmi to niepokojąco, eksperci uspokajają. Badania zostały przeprowadzone w specyficznych warunkach laboratoryjnych, które miały pomóc zrozumieć mechanizm działania repelentów. Nie oznacza to, że DEET nagle staje się nieskuteczny podczas codziennego użytkowania.

Naukowcy zwracają uwagę, że w naturalnym środowisku komary mają kontakt z wieloma różnymi zapachami i substancjami odstraszającymi. Dodatkowo nie wiadomo jeszcze, jak długo owady potrafią pamiętać skojarzenie między zapachem DEET a zdobyciem krwi.

Najważniejsze regularne stosowanie

Badacze podkreślają, że podróżni nie powinni rezygnować z preparatów zawierających DEET. Wręcz przeciwnie, wyniki sugerują, że szczególnie ważne jest regularne ponawianie aplikacji środka zgodnie z zaleceniami producenta.

Bo największe ryzyko powstania nietypowego skojarzenia może pojawić się wtedy, gdy repelent zaczyna tracić skuteczność i jego stężenie na skórze spada. To kolejny argument za tym, by nie oszczędzać preparatu i pamiętać o jego ponownym nałożeniu podczas dłuższego pobytu na świeżym powietrzu.

Odkrycie pokazuje również, że komary dysponują znacznie bardziej zaawansowanymi zdolnościami uczenia się, niż wcześniej przypuszczano. A to może mieć znaczenie dla przyszłych metod walki z jednymi z najbardziej niebezpiecznych owadów na naszej planecie.





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press