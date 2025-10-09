Kolejny cios w indyjską farmację, od lat zmagającą się z przypadkami zatruć lekami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zażądała natychmiastowych wyjaśnień po śmierci co najmniej 20 dzieci, które zażywały skażony syrop przeciwkaszlowy. Wszystkie ofiary pochodziły ze stanu Madhya Pradesh, a wicepremier Rajendra Shukla potwierdził wczoraj, że to najpewniej jeszcze nie koniec tragicznej fali, bo w ostatnich 24 godzinach zmarła kolejna dwójka hospitalizowanych pacjentów.

Syrop Coldrif zabija dzieci

Dzieci, które zmarły w ostatnich tygodniach, miały objawy przeziębienia i gorączki. Po zażyciu syropu Coldrif, produkowanego przez firmę Sresan Pharmaceuticals ze stanu Tamil Nadu, zaczęły wymiotować i miały problemy z oddawaniem moczu, a 2 września odnotowano pierwszy zgon. Analizy przeprowadzone przez departament kontroli leków w Tamil Nadu wykazały, że próbki leku "nie spełniają standardów jakości", a jeszcze bardziej niepokojące wyniki ujawniono w Madhya Pradesh, gdzie w jednej z próbek stężenie dietylenoglikolu wynosiło aż 48,6 proc., chociaż dopuszczalna norma to 0,1 proc.

To toksyczny rozpuszczalnik

Warto jednak podkreślić, że zdaniem ekspertów ta substancja nie powinna w ogóle występować w lekach przeznaczonych dla ludzi, bo mamy do czynienia z toksycznym rozpuszczalnikiem przemysłowym, który jest stosowany m.in. w płynach hamulcowych i farbach. Jak zatem trafił do leków? Jest wprowadzany zazwyczaj przez nieuczciwych dostawców surowców i to właśnie on odpowiadał za większość zgonów, o których pisaliśmy na wstępie.

Po ujawnieniu wyników badań produkt został natychmiast wycofany z rynku i zakazany w ośmiu stanach Indii, m.in. w Tamil Nadu, Madhya Pradesh i Kerali. WHO informuje, że zwróciła się do rządu Indii z prośbą o informację, czy Coldrif był eksportowany za granicę i nie wyklucza wydania globalnego ostrzeżenia.

Pytanie tylko, czy to wystarczy, bo lokalne władze potwierdziły, że podobne skażenie wykryto również w dwóch innych syropach, tj. Relife i Respifresh TR, które zostały określone jako produkty "niezgodne z normą jakości". Policja utworzyła wprawdzie specjalny zespół śledczy, a kilku urzędników odpowiedzialnych za kontrolę farmaceutyczną zawieszono, ale firma Sresan Pharmaceuticals najwyraźniej nie widzi problemu, bo dotąd nie wydała żadnego oświadczenia i nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy.

