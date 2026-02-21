Dwuletni chłopiec, któremu w grudniu przeszczepiono uszkodzone w transporcie serce, zmarł dzisiaj w szpitalu w Neapolu, jak podają włoskie media. Mały Domenico miał poważną wadę kardiologiczną, która wymagała przeszczepu serca. Transplantację przeprowadzono 23 grudnia 2025 roku w szpitalu w Neapolu, a chłopcu wszczepiono serce przywiezione z Bolzano na północy Włoch.

Nieprawidłowo przetransportowane serce. Sześciu lekarzy pod śledztwem po śmierci dziecka

Tuż po operacji stan pacjenta zaczął się pogarszać, a w kolejnych tygodniach wyszło na jaw, że wszczepiono mu serce, które zostało uszkodzone w transporcie. Jak się okazało, przewoziła je ekipa bez odpowiedniego wyszkolenia, w niewłaściwym pojemniku wyłożonym suchym lodem, który osiąga temperaturę minus 80 st. Cel., zamiast tradycyjnego lodu (minus 4 st. Cel.). Ta znacznie niższa temperatura mogła spowodować nieodwracalne uszkodzenie serca. W dodatku nie było tam termometru, który mógłby ostrzec zespół o zbyt niskiej temperaturze.

Sześciu lekarzy zostało objętych formalnym śledztwem w sprawie. Mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci.

W połowie lutego rozpoczęto poszukiwanie nowego serca dla chłopca, również za granicą. Był na pierwszym miejscu listy transplantacyjnej, jednak jego stan stopniowo, lecz szybko się pogarszał i według lekarzy uniemożliwiał ponowny przeszczep. Dzień po tym, gdy matka chłopca wyznała w mediach, że nie ma już dla niego nadziei, Domenico zmarł.

Matka zmarłego Domenico zapowiada fundację wspierającą dzieci czekające na przeszczep

Matka, Patrizia Mercolino, chce uruchomić fundację poświęconą swojemu synowi, która będzie pomagać wszystkim dzieciom niemogącym otrzymać przeszczepu oraz ofiarom błędów w sztuce lekarskiej.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press