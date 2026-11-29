W skrócie Naukowcy przebadali tkanki mózgowe ponad 300 osób, odkrywając, że trauma pozostawia trwałe ślady epigenetyczne w korze przedczołowej i ciele migdałowatym.

Analiza wykazała, że traumatyczne doświadczenia w dorosłości wiążą się ze spadkiem liczby oligodendrocytów, które odpowiadają za komunikację między neuronami.

Badania ujawniły odmienne profile molekularne u kobiet i mężczyzn z PTSD oraz brak spójności zmian epigenetycznych w różnych obszarach mózgu w przebiegu tego zaburzenia.

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Trauma odciska chemiczne piętno na strukturach ludzkiego mózgu

Analiza pośmiertna (łac. post mortem) tkanek pobranych od ponad 300 osób dostarczyła nowych danych na temat tego, jak trudne doświadczenia na poziomie molekularnym zmieniają funkcjonowanie ludzkiego mózgu. W badaniu opublikowanym 20 listopada w czasopiśmie "Cell Reports" naukowcy zidentyfikowali zmiany w DNA wewnątrz komórek mózgowych u osób cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz depresję.

Odkrycia te dotyczą tzw. znaczników epigenetycznych, czyli chemicznych etykiet dołączanych do DNA pod wpływem czynników środowiskowych, w tym silnego stresu. Zjawisko to modyfikuje sposób ekspresji genów bez ingerencji w samą sekwencję DNA.

Zespół badawczy z Uniwersytetu Teksasu w Austin, Harvard Medical School, Johns Hopkins School of Medicine oraz PsychENCODE PTSD Brainomics Project przeanalizował dokumentację medyczną i tkanki mózgowe przekazane przez 101 osób ze zdiagnozowanym PTSD, 101 pacjentów z dużą depresją (MDD) oraz 100 osób z grupy kontrolnej, które nie zmagały się z zaburzeniami psychicznymi.

"Daje to najbardziej wszechstronny obraz różnic w typach komórek w poszczególnych obszarach mózgu po zdiagnozowaniu PTSD" - skomentowała Alicia Smith, badająca epigenetykę tego zaburzenia na Emory University w Atlancie w stanie Georgia. Uczeni przyjrzeli się metylacji DNA, czyli procesowi polegającemu na dodawaniu lub usuwaniu grup metylowych z sekwencji genetycznych.

W dotychczasowych pracach nad epigenetyką PTSD wykorzystywano głównie próbki DNA pobierane z krwi obwodowej lub ze śliny, a to dawało jedynie ograniczony obraz procesów zachodzących w układzie nerwowym. "To, co naprawdę chcemy zrozumieć, to co dzieje się w samym mózgu" - wyjaśnia współautorka badania Frances Champagne, epigenetyczka behawioralna z University of Texas w Austin.

Badacze sprawdzili metylację DNA w ponad 850 tys. regionów genomu w komórkach pochodzących z trzech obszarów: ciała migdałowatego (odpowiedzialnego za przetwarzanie emocji), hipokampu (związanego z pamięcią) oraz kory przedczołowej (zarządzającej kontrolą poznawczą). Zrozumienie tych mechanizmów pozwala naukowcom precyzyjniej śledzić, w jaki sposób przebyta trauma zaburza regulację genów.

Dane te mogą również pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego poszczególni pacjenci doświadczają objawów o różnym nasileniu - takich jak retrospekcje, stany lękowe czy dystres emocjonalny - i odmiennie reagują na zastosowane leczenie.

Odkrycie różnic w zmianach komórkowych zależnych od wieku wystąpienia traumy

Porównanie grupy z PTSD z grupą kontrolną ujawniło odmienne wzorce metylacji w czterech regionach DNA w obrębie kory przedczołowej, przy czym nie zaobserwowano ich w ciele migdałowatym ani w hipokampie. Jeden z genów dotkniętych tymi specyficznymi modyfikacjami nie był wcześniej łączony z zespołem stresu pourazowego, choć pełni istotną funkcję w procesach zapamiętywania. W przypadku depresji zaobserwowano z kolei hipermetylację DNA w ciele migdałowatym, co może wiązać się ze składem komórkowym tej struktury.

Autorzy badania odkryli również wyraźne różnice na poziomie samych komórek, zwłaszcza w ciele migdałowatym, które stanowi centrum reakcji lękowych. U osób z PTSD odnotowano tam znacznie obniżony poziom oligodendrocytów, czyli komórek tworzących ochronną osłonkę mielinową wokół połączeń między neuronami i usprawniających komunikację między nimi.

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"Ten spadek liczby oligodendrocytów, który obserwujemy w PTSD, wydaje się być powiązany w szczególności z ekspozycją na traumę w wieku dorosłym" - zauważa Champagne. Zjawisko to wystąpiło we wszystkich trzech badanych obszarach mózgu u 58 osób doświadczonych traumą w dorosłości - niezależnie od tego, czy zdiagnozowano u nich zaburzenie psychiczne. Co znamienne, podobnego schematu nie wykryto u 97 dawców, którzy przeżyli traumę w dzieciństwie.

Analiza wieloczynnikowa wskazała także na istnienie biologicznego czynnika starzenia się mózgu, który jest powiązany z genami komórek beta trzustki. Z wcześniejszych badań krwi obwodowej wynikało, że nasilenie objawów PTSD przyspiesza wiek epigenetyczny organizmu, jednak badania tkanek mózgowych pozwalają uniknąć zakłóceń wynikających ze zmiennych proporcji komórek we krwi. Nowe podejście analityczne pozwala lepiej oszacować wiek epigenetyczny bezpośrednio na podstawie tkanki nerwowej.

Odmienne profile molekularne u mężczyzn i kobiet z PTSD

Analiza danych uwidoczniła również wyraźne różnice międzypłciowe w molekularnym obrazie zaburzenia. Zespół odkrył, że niektóre wzorce metylacji DNA były podwyższone jedynie u kobiet cierpiących na PTSD. Modyfikacje te dotyczyły genów kodujących białka zaangażowane w procesy zapalne i produkcję energii na poziomie komórkowym.

"Może istnieć zupełnie inny profil molekularny mózgu z PTSD w zależności od płci" - tłumaczy Champagne, dodając, że pod względem biologicznym zaburzenie to może stanowić odmienny stan u kobiet i mężczyzn.

Kolejną istotną obserwacją jest brak spójności zmian epigenetycznych pomiędzy poszczególnymi strukturami mózgu w przebiegu PTSD, co wyraźnie odróżnia je od dużej depresji. "Główną cechą mózgu z PTSD jest brak zgodności, co oznacza, że różnice, które można zaobserwować w ciele migdałowatym, nie są tym samym, co widać w hipokampie czy korze przedczołowej" - tłumaczy naukowczyni.

W depresji regulacja genów w różnych obszarach mózgu przebiega znacznie bardziej jednolicie. Z innego badania opublikowanego również w 2026 r. dowiesz się, jakie zmiany w mózgu zachodzą u osób z depresją - pisała o tym Julia Król z GeekWeeka.

Eksperci zwracają też uwagę na pewne ograniczenia metodologiczne omawianej pracy. Analiza objęła 850 tys. regionów DNA, co stanowi jedynie wycinek całości. "Daje to pewien obraz, ale nie jest to kompleksowe spojrzenie na cały genom" - ocenia Alicia Smith, badaczka epigenetyki PTSD na Uniwersytecie Emory w Atlancie. W rozmowie z "Nature" dodaje ona, że metoda ta może przeoczyć zmiany specyficzne dla pojedynczych obszarów mózgu.

Mimo to pogłębienie wiedzy o czynnikach napędzających zmiany epigenetyczne może w przyszłości posłużyć jako drogowskaz przy doborze spersonalizowanych metod leczenia i charakteryzowaniu poszczególnych grup pacjentów.

Źródła:

Champagne F. A. et al. DNA methylation profiling of human brain in posttraumatic stress and major depressive disorders indicate specific molecular features. Cell Reports (2026). DOI: 10.1016/j.celrep.2026.118270 Naddaf M. The brain keeps the score: how trauma leaves molecular scars in cells. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03821-6