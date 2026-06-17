Do wiosennej sesji egzaminu, która odbyła się 26 maja, przystąpiło 92 lekarzy z Białorusi, 89 z Ukrainy oraz 28 Polaków posiadających dyplomy spoza UE. Egzamin zdało odpowiednio 28 Białorusinów i zaledwie 12 Ukraińców. Oznacza to zdawalność na poziomie 31,5 proc. w przypadku Białorusinów i jedynie 8,8 proc. wśród Ukraińców.

Słaba zdawalność egzaminu LEW

Jak podaje Rzeczpospolita, problem ten nie jest nowy. Od momentu wprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego w 2021 roku zdawalność pozostaje niska i utrzymuje się na podobnym poziomie w kolejnych sesjach. Dane Centrum Egzaminów Medycznych pokazują, że w latach 2021-2026 egzamin zdawało 1925 obywateli Białorusi - sukces odniosło 280 osób (14,5 proc.), natomiast wśród 1928 Ukraińców egzamin zdało 165 osób (8,5 proc.).

Egzamin składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru, a próg zaliczenia wynosi 60 proc. punktów. Jak wskazuje cytowany przez Rzeczpospolitą lekarz Damian Patecki z Naczelnej Izby Lekarskiej, jednym z powodów niskiej zdawalności są różnice systemowe w kształceniu lekarzy.

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Różnice w edukacji medycznej

Polski model edukacji medycznej opiera się na rygorystycznym podejściu proceduralnym, wywodzącym się z tradycji niemieckiej. System ten kładzie nacisk na szczegółową dokumentację, precyzyjne spełnianie wymogów oraz standaryzację kompetencji. W porównaniu z nim systemy szkolenia w krajach postsowieckich mają odmienną strukturę i inne wymagania.

Sytuację dodatkowo komplikują zmiany prawne dotyczące zatrudniania lekarzy spoza UE. Wprowadzone w czasie pandemii uproszczone tryby przyznawania prawa wykonywania zawodu są stopniowo wygaszane. Pierwszy z nich zakończył się w październiku 2024 roku, a drugi ma zostać zlikwidowany do końca 2026 roku.

Równolegle zaostrzane są wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, do których dotarła Rzeczpospolita, wynika, że do połowy czerwca 2026 roku prawo wykonywania zawodu utraciło już 441 lekarzy spoza UE, którzy nie przedstawili wymaganych certyfikatów językowych.

Alternatywą dla egzaminu jest nostryfikacja dyplomu, jednak - jak podkreślają lekarze - jest to proces bardziej skomplikowany, kosztowny i czasochłonny, wymagający dodatkowych egzaminów, stażu oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

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